Paris : une femme recherche la pompière réserviste qui a sauvé la vie de son mari en lui faisant un massage cardiaque

"Vous avez sauvé la vie de mon mari." C'est par ces mots que commence un petit texte rédigé et placardé au parc Monceau à Paris pour tenter de retrouver une discrète héroïne. Une journaliste américaine, correspondante à Paris pour l'agence de presse Associated Press, recherche la femme qui a sauvé la vie de son mari en lui faisant un massage cardiaque. Le message a été pris en photo et massivement relayé sur Twitter samedi 1er mai.

La belle histoire du jour. Au Parc Monceau pic.twitter.com/PHNQZljUgW — Aliocha (@Plumedaliocha) May 1, 2021

Lori Hinnant raconte au Parisien comment son époux de 53 ans, parti faire un footing au parc Monceau mercredi, a fait un malaise cardiaque. Elle apprend par l'hôpital qu'un témoin a fait un massage cardiaque "moins d’une minute après sa chute". "C’est ce qui lui a sauvé la vie", explique-t-elle au journal. Cette mère de deux enfants se met alors en tête de retrouver cette mystérieuse personne grâce à laquelle Peter aura "très peu de séquelles", comme elle l'écrit sur l'affichette. La présence d'un défibrillateur dans le parc a aussi été déterminante, selon elle.

Un massage de 15 minutes

Plusieurs internautes, également intervenus dans les premiers temps de la crise cardiaque se manifestent auprès d'elle. C'est notamment le cas d'une chargée des relations presse à l’Agence régionale de Santé (ARS) d’Ile-de-France.

Madame, je suis la personne qui a vu votre mari et nous lui avons apporté les premiers secours avec mon conjoint en attendant que cette femme réserviste apporte son aide. Je suis tellement émue de savoir que votre mari va bien, nous n’avons jamais cessé de penser à lui. — Alizée Feauveaux (@AFeauveaux) May 1, 2021

Lori Hinnant sollicite le gardien du parc pour en savoir plus. "Il m’a dit que la sauveteuse était une pompière réserviste, qu’elle avait massé 15 minutes, même avec l’arrivée de ses collègues", relate-t-elle au Parisien. Pour l'instant, cette femme ne s'est pas manifestée. Mais contactée par le quotidien, la Brigade des Sapeurs-Pompiers de Paris confirme que "cette histoire est connue en interne et que la sauveteuse est bien réserviste chez [nous]". Les pompiers parisiens vont tenter de retrouver la sauveteuse pour la mettre en relation avec cette famille heureuse et soulagée.