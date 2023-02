Paris : un homme fiché S soupçonné d'avoir menacé de mort plusieurs prêtres a été interpellé

Un homme fiché S a été arrêté mardi 7 février dans le 6e arrondissement de Paris, a appris mercredi franceinfo de source proche de l'enquête. Il est soupçonné d'avoir menacé de mort et avoir injurié plusieurs prêtres.

En fin d'après-midi, les policiers - alertés par le personnel de l'église Saint-Sulpice à Paris - se sont rendus sur place pour interpeller l'homme en question. De source proche du dossier, il s'agit d'un SDF d'origine iranienne, déjà vu à plusieurs reprises dans l'église depuis le mois d'octobre. Après lui avoir demandé plusieurs fois de quitter les lieux, le personnel a fini par appeler les forces de l'ordre.

Le suspect déjà recherché

L'homme - déjà arrêté dans le passé notamment pour apologie du terrorisme - est accusé d'avoir proféré des menaces de mort dans un lieu de culte et des injures envers plusieurs prêtres le 26 janvier et le 6 février derniers. Plus précisément, il s'agit des prêtres des paroisses Saint-Sulpice et Saint-Germain-des-Près. Les victimes ont déposé plainte.

Toujours de source proche du dossier, l'individu s'est montré "agressif". L'homme - qualifié de menaçant - a notamment craché sur un vicaire d'une des deux paroisses et a également eu une altercation verbale avec un curé d'une des deux paroisses.

En plus d'être fiché S, il était recherché parce qu'il séjournait de manière irrégulière en France. Il est actuellement en garde à vue. La troisième direction régionale de la police judiciaire est en charge de l'enquête.