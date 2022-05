Paris : la gare du Nord partiellement évacuée après un début d'incendie, le feu désormais éteint

Un incendie s'est déclaré dans la gare du Nord à Paris, un peu avant 21h30 mardi 24 mai, provoquant une "évacuation partielle de la gare" indique sur twitter la Préfecture de police de Paris.

Les flammes ont été maîtrisées par les pompiers, qui ont mis en place un périmètre de sécurité pour éloigner les voyageurs des dégagements de fumée. D'après les pompiers, le feu serait d'origine électrique.

#GareDuNord | L'origine de la fumée a été identifiée par les @PompiersParis. Le feu est éteint.

➡️ La circulation est interrompue rue de Dunkerque à #Paris10

➡️ Les reconnaissances se poursuivent. pic.twitter.com/uy6GeaDSER — Préfecture de Police (@prefpolice) May 24, 2022

Reprise de la circulation

La circulation de l'ensemble des trains, grandes lignes et banlieue, a repris à 23 heures. Elle avait été perturbée sur les RER B, et interrompue sur les lignes H et K du Transilien. Le trafic des trains grandes lignes a pu fonctionner normalement.