Panne à Orly : deux compagnies aériennes vont demander des indemnisations au groupe Aéroports de Paris

Le dirigeant d'Air Caraïbes et French Bee estime vendredi que ce dysfonctionnement a "des conséquences financières".

Deux compagnies aériennes affectées par la panne d'un système de traitement de bagages à Orly jeudi vont demander des indemnisations au Groupe Aéroports de Paris (ADP), gestionnaire de la plateforme, a déclaré sur RMC vendredi 4 août Marc Rochet, à la tête d'Air Caraïbes et French Bee. "Nous allons d'abord acheminer les bagages à nos clients, ensuite prendre leurs réclamations, les traiter, les indemniser, et effectivement à la fin de ce décompte qui va sans doute demander quelques semaines, nous présenterons (...) la facture à Aéroports de Paris", a-t-il énoncé au lendemain du bug informatique qui a duré 12 heures et affecté au total 10.000 personnes sur 40 vols selon ADP.

Quelque 2.000 bagages sont restés bloqués rien que pour ces deux compagnies du groupe Dubreuil, a indiqué leur patron. La plupart seront rendus à leurs propriétaires vendredi, promis Marc Rochet. "Cette panne majeure a des conséquences financières, et il est évident que nous n'entendons pas les supporter", a-t-il ajouté au micro de RMC. Le dirigeant juge en outre que la réponse à ce dysfonctionnement a été "un peu trop lente". "On aurait sans doute pu mieux gérer la réactivité du système", en basculant plus vite les opérations vers les autres terminaux d'Orly, qui fonctionnaient normalement, a remarqué Marc Rochet.

La réglementation prévoit que si un passager ne se voit pas livrer son bagage à l'arrivée, il est en droit de réclamer à la compagnie aérienne le remboursement sur facture des "produits de première nécessité" qu'il a dû acquérir, comme des produits d'hygiène ou des sous-vêtements. Au-delà de 21 jours de retard, le bagage est considéré comme perdu et son propriétaire peut demander un dédommagement, plafonné à environ 1.600 euros.