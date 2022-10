Bretagne : disparition d'un jeune homme de 20 ans en mer

France 2

Ils scrutent le rivage et cherchent sans relâche. Amis, famille, les camarades de BTS d’Erwan Martin inspectent chaque recoin de la baie de Morlaix (Finistère) dans l'espoir de retrouver ce passionné de pêche, disparu en mer depuis le dimanche 16 octobre. "Ne serait-ce qu’une chaussure, une canne à pêche… On est plusieurs à être venu de très loin pour venir ici et se dire qu’au moins on est là pour lui et pour tous les amis", raconte très émue Madeline Gicquel, amie d’Erwan Martin.

Les parents participent aux recherches

Le jeune homme, jugé prudent par son père, est diplômé en protection de l’environnement et connaît la côte par cœur. Les parents cherchent des réponses sur cette disparition : "J'aimerais savoir ce qu’il s’est passé. S’il s’est noyé ou blessé sur un rocher, il faut qu’on sache." Un QG s’est établi pour accélérer les recherches. Présente, sa mère veut le retrouver à tout prix : "Il faut faire les plages, les côtes même si on les a déjà faites, on ne sait jamais, on a pu rater quelque chose. Même si on sait maintenant que les heures sont comptées, il faut qu’on le retrouve. On ne partira pas sans lui." Un appel à témoins a été lancé et une enquête a été ouverte par la gendarmerie de Morlaix.