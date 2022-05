Aude : à Narbonne, deux adolescents décèdent par noyade

A. Domy, S. Dauba, C. Chabaud

La mer semble calme, mais les apparences sont souvent trompeuses en Méditerranée. Ici, même des petites vagues peuvent être dangereuses. Samedi après-midi, deux jeunes baigneurs de 17 ans ont été piégés par la houle. Surpris par le courant, ils ne sont pas parvenus à regagner la rive. Le risque de noyade est encore très présent aujourd’hui. Cette maman le sait et ne manque pas de le rappeler à ses enfants. "Je reste toujours à côté et je vérifie qu’ils ne vont pas loin", explique-t-elle. "Je suis allé me baigner mais je ne vais pas prendre de risque inconsidéré", ajoute cet homme.

Un baigneur sauvé

Prudence, d’autant que les plages ne seront pas surveillées avant la mi-juin. Mais sur le littoral de l’Aude, compte tenu des conditions météo, une trentaine de sapeurs-pompiers ont été appelés en renfort pour le week-end. Hier, leur présence a permis de sauver un baigneur de la noyade, in extremis. Les secouristes rappellent qu’en cas de difficulté, rien ne sert de lutter contre le courant, mais plutôt de se laisser dériver jusqu'à l'arrivée des secours.