"Il avait le visage grave, il était différent" : le témoignage des collègues de David Ramault après le meurtre d'Angélique

Les collègues de ce chauffeur de bus, qui a avoué le meurtre et le viol d'Angélique, expriment leur colère et leur incompréhension après les aveux de ce dernier.

Ils sont abasourdis. Les collègues de David Ramault, chauffeur de bus à Transpole, le réseau de transports en commun de la métropole lilloise, ne digèrent toujours pas la nouvelle : l'homme qu'ils côtoyaient tous les jours a avoué le viol et le meurtre d'Angélique, 13 ans. "Il y a beaucoup de colère et de dégoût. Le climat est pesant, il y a beaucoup d'incompréhension", témoigne auprès de franceinfo un salarié de l'entreprise.

Surtout que David Ramault, condamné en 1996 pour "viol avec arme sur une mineure de moins de 15 ans", "attentats à la pudeur aggravés" et "vol avec violence", a continué son travail durant trois jours après le drame. Il a été arrêté, samedi 28 avril, au dépôt de Marcq-en-Barœul (Nord).

"On lui donnerait le bon Dieu sans confession"

Un épilogue qui sidère ses collègues."On est tous dégoûtés d'avoir pu côtoyer une ordure pareille et surtout les jours qui ont suivi", confie l'un d'eux.

On se sent un peu trahi, il est venu travailler, il fallait avoir du cran pour venir bosser.Un salarié de Transpoleà franceinfo

Impossible de soupçonner ce collègue qu'il décrit comme "quelqu'un d'hyper souriant" à qui "on donnerait le bon Dieu sans confession". "C'était la dernière personne qu'on aurait pu suspecter", souffle-t-il à propos de celui qui a été recruté en 2014.

"Ce n'était pas un grand parleur, je ne l'ai pas trop vu bavarder", rapporte un autre salarié, employé depuis plus de dix ans chez Transpole. "Je n'ai pas le souvenir d'avoir vraiment discuté avec lui", glisse-t-il. "Je ne suis pas sûr qu'il ait lié de grosses amitiés avec les collègues", complète un autre.

"Il avait le visage fatigué"

Certains ont donc rencontré David Ramault dans les jours qui ont suivi le drame.

En prenant mon service, je l'ai croisé dehors. Il avait le visage grave et fatigué, il était différent. Il y avait une émotion sur son visage.Un salarié de Transpoleà franceinfo

Ce dernier lui demande s'il va bien : "Il m'a dit 'non' et m'a dit qu'une fille qu'il connaissait avait disparu. Il me disait que cela lui faisait de la peine, qu'il avait un enfant du même âge et que cela lui faisait mal que ça arrive dans sa ville." "Un mentalist aurait peut-être pu deviner ce qui s'était passé. Moi, j'ai compris après coup", ajoute-t-il.

"Si j'avais su pour sa condamnation, avec la conversation qu'on a eue, j'aurais pu faire un signalement à la police, grince-t-il. On lui a tous serré la main pendant des années en ne sachant pas qu'il avait déjà été condamné par le passé."