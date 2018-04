DIRECT. Meurtre d'Angélique : le suspect "respectait globalement" les obligations liées à son inscription au fichier des délinquants sexuels

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #ANGELIQUE

: Est-il vraiment utile de donner tous les détails de ce que cette enfant a subi ? Un peu de pudeur ne nuirait pas à l'infirmation, parfois.

: Pourquoi le procureur donne-t-il tous ces détails au public ? Est-ce que la famille peut s opposer à ce que tout ça soit déballé? Est-ce vraiment utile ?

: C'est vraiment émouvant et tellement révoltant ! Les personnes effectuant ces horribles actes doivent être mieux suivies ! Ce sont des pulsions dévastatrices ! En espérant que des mesures seront un jour effectuées pour que nos enfants soient réellement protégés. Mes condoléances à la familles et amis.

: Vous êtes plusieurs à réagir à cette conférence de presse du procureur de Lille, qui a relaté avec beaucoup de détails les déclarations du suspect devant les enquêteurs.

: Le suspect "respectait globalement" les obligations liées à son fichage au fichier judiciaire automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes (Fijais), selon le procureur.

: L'homme va être présenté au parquet dans la journée pour "séquestration de mineur de moins de 15 ans en vue de la préparation d'un crime, viol sur mineur de moins de 15 ans et meurtre sur mineur de moins de 15 ans".

: Il a ensuite étranglé sa victime, qui se débattait, avec le pantalon de la jeune fille. Devant les enquêteurs, l'homme a affirmé avoir ensuite mis le corps de la jeune fille dans une valise dans sa voiture et l'avoir abandonné dans un fourré. Le décès est dû à une "asphyxie traumatique", explique le procureur.

: Le procureur rend compte des déclarations du suspect devant les enquêteurs. Il a expliqué avoir appréhendé la jeune adolescente dans un jardin près de son domicile et l'avoir emmenée chez lui. Il lui aurait alors imposé une fellation et des pénétrations digitales. Il a également dit avoir pris des pilules contre les troubles de l'érection quelques heures avant son acte.

: Le procureur rappelle le passé judiciaire de l'homme interpellé. "L'individu a été condamné le 26 mars 1996 pour viol avec armes sur mineur de moins de 15 ans et deux agressions sexuelles sur des femmes d'une quarantaine d'années", détaille-t-il. Les faits avaient été commis en janvier 1994. Il avait alors 20 ans.

: Le procureur de Lille, Thierry Pocquet du Haut-Jussé, commence sa conférence de presse sur le meurtre d'Angélique Six.

: A Wambrechies (Nord), la douleur est toujours vive après le meurtre d'Angélique Six, 13 ans. France 3 Hauts-de-France a recueilli les témoignages de proches et de riverains. Le procureur de la République tient une conférence de presse à 15h30 et une marche blanche est organisée demain à 14 heures.







: Le corps d'Angélique, retrouvé ce week-end, doit être autopsié dans l'après-midi. Le procureur de la République de Lille doit tenir une conférence de presse cet après-midi à 15h30.

: "Nous sommes dans une situation malheureusement trop classique où quelqu'un qui a été condamné pour des agressions sexuelles n'a pas fait un parcours de soin qui l'ait amené à la guérison."



Sur franceinfo, la présidente de l'association Stop aux violences sexuelles estime que "amener les gens à la guérison, c'est possible." "C'est une question de moyens, de volonté politique", ajoute-t-elle.



: Le meurtrier présumé d'Angélique Six, 13 ans, avait déjà été condamné en 1996 pour un viol avec arme commis sur une adolescente. On fait le point ici sur ce que l'on sait de lui.

: Hugues Renson, député LREM, réagit au meurtre d'Angélique, ce matin, sur franceinfo.

: Aujourd'hui en France consacre sa couverture au meurtre de la jeune Angélique. Un voisin, un homme de 45 ans, a avoué le crime.







: "Il faut que la justice trouve une solution pour ces pervers, ces sadiques, ces pédophiles. Nous sommes dégoûtés, écœurés. Ce n'est pas possible que les gens comme ça récidivent encore."



La tante d'Angélique témoigne sur franceinfo.