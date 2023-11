Mort de Thomas à Crépol : les neuf suspects ont été mis en examen

Près d'une semaine après la mort de Thomas, 16 ans, à la fin d'un bal dans la commune de Crépol (Drôme), neuf jeunes ont été mis en examen, samedi 25 novembre, a annoncé le procureur de la République de Valence. Ces suspects, parmi lesquels figurent trois mineurs, sont notamment poursuivis pour "meurtre en bande organisée", "tentatives de meurtre" et "violences volontaires commises en réunion", a précisé le parquet.

"A ce stade, l'élucidation des faits commis à Crépol n'est pas achevée", écrit le magistrat Laurent de Caigny dans un communiqué. Le parquet ne donne pas de détail sur les identités des suspects et les charges retenues contre chacun "pour des raisons évidentes de protection" des personnes et de l'enquête. "Le scénario même de passage à l'acte, les mobiles et l'identification de tous les auteurs des faits ne sauraient se résumer à des dénonciations sans preuve, des spéculations ou des interprétations hâtives", poursuit le procureur, qui salue le travail des gendarmes, et notamment des vingt enquêteurs spécialisés de la section de recherche de Grenoble, dont trois analystes criminels.

En moins de sept jours, 140 auditions de 103 témoins ou victimes ont été menées, permettant de réunir des premiers éléments, parfois contradictoires, sur le déroulement de la soirée à la salle des fêtes de Crépol, précise le parquet. Il est toutefois établi que "plusieurs coups de couteaux ont été portés par plusieurs individus ayant des couteaux". "Mais à ce stade, aucun des gardés à vue ne reconnait avoir porté les coups de couteaux, à fortiori le coup mortel."