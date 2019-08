Manche : trois enfants sont morts dans l'accident d'une vedette de plaisance au large d'Agon-Coutainville

Trois enfants de 7, 9 et 13 ans sont morts lundi 12 août dans un accident de vedette de plaisance au large d'Agon-Coutainville dans la Manche, ont indiqué les pompiers du département à franceinfo. Trois adultes, qui se trouvaient également à bord du bateau, sont choqués et légèrement blessés.

L'embarcation dans laquelle se trouvait le groupe s'est retournée vers 15h30 pour une raison qui reste encore à déterminer, à environ 800 mètres de la plage de Passous, à Agon-Coutainville, selon la préfecture maritime de la Manche et de la mer du Nord.

Après qu'un témoin a donné l'alerte, l'hélicoptère Dragon de la sécurité civile stationné à Granville, deux unités de la Société nationale des sauveteurs en mer (SNSM) d'Agon-Coutainville et de Blainville, le poste de secours de Passous, les pompiers et le SAMU de la Manche ont été mobilisés. Des bateaux de l'école de voile qui se trouve à proximité ont également été envoyés sur place. La vedette, ainsi que tous les passagers, ont été ramenés à terre.

Les trois adultes auraient réussi à s'extraire du bateau, mais les trois enfants seraient restés coincés dans la cabine plusieurs minutes avant d'être dégagés, selon les premiers éléments. Une enquête a été ouverte par le parquet de Coutances pour tenter de déterminer les circonstances de cet accident mortel.

Très vive émotion suite au bilan dramatique du chavirage survenu dans la #Manche. Toutes nos pensées et notre solidarité avec les familles et proches des victimes. Infinie reconnaissance envers les @SauveteursenMer et les services de l’Etat qui sont mobilisés sur place.