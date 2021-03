Lyon : entre 200 et 300 personnes rassemblées sur les quais de Saône pour faire la fête

Entre 200 et 300 personnes se sont rassemblées dans la soirée du mardi 30 mars sur les quais de Saône à Lyon (Rhône), a constaté le journaliste de franceinfo présent sur place. Des jeunes et des étudiants, entre 15 et 25 ans, se sont retrouvés vers 18 heures quai de la pêcherie, dans le 1er arrondissement, sur la rive gauche de la Saône.

Vers 19 heures, le rassemblement festif a battu son plein sur ce quai long d'environ 150 mètres. Les jeunes étaient au bord de l'eau et agglutinés sur les escaliers descendant sur les quais. Plusieurs enceintes diffusaient de la musique techno, tandis que les participants se partageaient bières et vins. La plupart des jeunes étaient sans masque, ou le portaient sur le menton, selon le journaliste de franceinfo.

Une évacuation dans le calme

Vers 20h30, un mot d'ordre a circulé au sein des fêtards pour lever le camp à l'arrivée des forces de l'ordre. Aucune verbalisation n'a été dressée, selon franceinfo. L'évacuation s'est déroulée dans le calme.

La préfecture du Rhône dénonce sur Twitter "un rassemblement irresponsable et inacceptable sur les quais". Elle précise que "compte tenu de la proximité de la Saône et du danger qu'aurait créé une intervention, le préfet a demandé aux forces de l'ordre de ne pas intervenir."

Rassemblement irresponsable et inacceptable sur les quais. Compte tenu de la proximité de la Saône et du danger qu'aurait créé une intervention, le préfet a demandé aux forces de l'ordre de ne pas intervenir. https://t.co/ZwkakYldiT — Préfet de région Auvergne-Rhône-Alpes et du Rhône (@prefetrhone) March 30, 2021

Le préfet a saisi le procureur de la République de Lyon dans le cadre de l'article 40 du Code pénal. L'exploitation de la vidéosurveillance est en cours pour retrouver les organisateurs, a ajouté la préfecture.