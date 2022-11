Les incivilités et agressions contre les élus en hausse : plus de 1 800 procédures judiciaires enregistrées depuis le début de l'année 2022

En deux ans, notamment depuis le Covid-19, le nombre d'incivilités et d'agressions envers les élus a explosé. D’après les derniers chiffres du ministère de l’Intérieur que franceinfo vous révèle mardi 22 novembre : plus de de 1 800 procédures judiciaires pour atteintes aux élus ont été enregistrées depuis le début de l'année (1 835 entre le 1er janvier et le 31 octobre 2022).

Un chiffre en hausse par rapport à 2021 où 1 186 élus avaient été victimes de violences sur les 11 premiers mois de l'année. Un chiffre qui était lui-même déjà en hausse par rapport à ceux de 2020.

Des chiffres dévoilés alors que se tient depuis ce mardi le 104e Congrès des maires et présidents d’intercommunalité de France à Paris, à la Porte de Versailles. Dix mille personnes sont attendues sur place, avec au programme ce mardi matin une conférence sur la sécurité des élus.