DIRECT. Le Havre : une prise d'otages est en cours dans une agence bancaire du centre-ville

Ce qu'il faut savoir

Une prise d'otages a lieu depuis 17 heures, jeudi 6 août, dans les locaux de l'agence bancaire Bred-Banque populaire, en plein centre-ville du Havre (Seine-Maritime). Un périmètre de sécurité a été mis en place. Le Raid est arrivé sur place vers 18h45. Les négociations sont en cours.

Trois personnes encore dans la banque. Sept clients se trouvaient à l'intérieur de la banque au moment de la prise d'otages. Trois personnes sont toujours retenues à l'intérieur, selon la police. Quatre personnes sont sorties : un homme de 53 ans qui a réussi à s'échapper, puis trois autres personnes qui ont été libérées par le preneur d'otages.

Des revendications encore mal définies. Le profil de cet homme est encore en cours d'évaluation. Selon les informations de franceinfo, le preneur d'otages a fait état de revendications en lien avec les enfants en Palestine. L'homme est connu des services de police pour des faits de délinquance et des problèmes psychiatriques. Agé de 34 ans, il est fiché au fichier du traitement d'antécédents judiciaires pour enlèvement, séquestration et port d'arme. Il réclame un scooter pour prendre la fuite.

Passants et commerçants confinés aux alentours. Ils sont placés à l'abri dans les boutiques et les habitations, aux alentours de l'agence bancaire. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, dit suivre la situation "avec beaucoup d'attention", en contact avec le préfet et le directeur général de la police nationale.