Info franceinfo Français retrouvé pendu au Paraguay : une information judiciaire pour meurtre ouverte par le parquet de Toulouse

Le parquet de Toulouse a ouvert une information judiciaire pour meurtre mercredi, après la mort d'un Français, Florian Géraud, au Paraguay le 4 janvier dernier, selon une information de franceinfo obtenue auprès du procureur de Toulouse jeudi 18 janvier. La justice française considère qu'il y a des éléments qui permettent d'orienter l'enquête vers un meurtre. Avant d'ouvrir cette information judiciaire, la justice attendait le résultat de l'analyse des données du téléphone de Florian Géraud retrouvé près du corps et la conclusion des analyses toxicologiques.

Jusqu'à présent, les autorités judiciaires paraguayennes -citées dans des médias locaux- qui ont pratiqué l'autopsie de Florian Géraud indiquaient qu'"aucun élément ne permet de supposer qu'il y a eu intervention d'autres personnes" et penchent pour la thèse du suicide. Le décès de cet homme est survenu à la suite d’une asphyxie mécanique, précisent les autorités judiciaires du Paraguay.

Parti voir un ami et faire du tourisme

Cette information judiciaire, qui conduit un juge d'instruction à mener les investigations, a été ouverte après le dépôt d'une plainte pour homicide des parents de Florian Géraud. Son corps a été découvert pendu le 4 janvier dans une ancienne pizzeria désaffectée de la capitale du Paraguay, a appris franceinfo auprès de la famille. Cet homme de 43 ans avait disparu la nuit du réveillon, après être arrivé dans ce pays d'Amérique du Sud le 11 décembre 2023. Il était venu passer un mois sur place chez un très bon ami. Il projetait de faire du tourisme et de tourner un documentaire sur un peuple indigène.

Le soir du réveillon, Florian Géraud venait de passer la soirée chez son ami paraguayen et des proches. À 3 heures du matin, les convives se sont quittés fatigués. Son ami a rejoint sa fiancée, lui est resté seul à la maison. Sur les images de vidéosurveillance récupérées chez des voisins et diffusées par la presse locale, on aperçoit Florian Géraud, en short et en tong, sortir de la maison aux environs de 3 heures, prendre la direction du sud de la ville et revenir vers 4 heures. À 4h57, il sort à nouveau en direction le nord mais ne reviendra pas. Florian Géraud sera retrouvé quatre jours plus tard pendu, assis sur une chaise dans un squat à plusieurs kilomètres de là.