Infographie Pyrénées-Orientales : la surface brûlée par l'incendie est la plus importante jamais enregistrée dans la région au printemps

Le programme Prométhée recense les incendies survenus depuis 1973 dans la zone méditerranéenne. D'après ses données, l'incendie de Cerbère est le plus étendu jamais enregistré pour les mois de mars, avril et mai.

Près de 1 000 hectares partis en fumée. Un violent incendie s'est déclaré, dimanche 16 avril au matin, entre les deux communes de Cerbère et de Banyuls-sur-Mer, dans les Pyrénées-Orientales. Attisé par une forte tramontane, il a mobilisé jusqu'à 540 pompiers et a été "maîtrisé" et "fixé", lundi. Il s'agit, à ce jour, du plus important incendie en France depuis le début de l'année 2023. Il s'est déclenché dans un département particulièrement touché par l'absence de pluies et la sécheresse des sols, liées au réchauffement climatique.

"L'incendie des Pyrénées-Orientales à Cerbère est dorénavant (de loin !) le plus violent incendie depuis le début des archives en avril (et même en mai !)", a précisé sur Twitter le climatologue Serge Zaka.

D'après la base de données Prométhée, qui liste et détaille les caractéristiques de plus de 115 000 incendies survenus entre 1973 et 2020 dans 15 départements du pourtour méditerranéen, la surface brûlée par le feu qui s'est déclaré entre Cerbère et Banyuls-sur-Mer est en effet la plus importante jamais enregistrée pour les mois de printemps (mars, avril et mai), comme le montre l'infographie suivante. Les données des années 2021 et 2022 ne sont pas encore validées, mais ne semblent pas modifier le constat. Le précédent record datait du 5 mai 1976, à Terroles (Aude).