DIRECT. Rouen : le foyer principal de l'incendie de l'usine Lubrizol est éteint, annonce la préfecture

: Selon Paris-Normandie, la préfecture fera un nouveau point sur la situation après l'incendie de l'usine Lubrizol à 9h30.

: La préfecture en profite pour renouveler les "consignes de nettoyage en cas de présence de suies" de l'incendie :







- éviter tout contact cutané et avec les muqueuses.

- nettoyer les locaux, fenêtres, mobiliers et jeux extérieurs et les abords (préau, cours...) uniquement à l'eau.

- ne pas utiliser de nettoyeur haute pression pouvant mettre en suspension des particules

- ne pas effectuer de balayage à sec

- ne pas utiliser d'aspirateur.

- protéger sa peau par le port de gants de ménage.

- Ne pas consommer les végétaux souillés par les suies et se laver les mains en cas de contact.

: La préfecture de Seine-Maritime demande ce matin aux habitants de la région de ne pas encombrer les lignes du Samu à cause de l'odeur répandue par l'incendie. "Malgré une odeur désagréable, le risque pour la population reste faible", assure-t-elle.

: Arrêtés hier avec l'incendie, bus et métros redémarrent ce matin dans l'agglomération rouennaise, signale France Bleu Haute-Normandie.

: @Popaulping : Hier soir, le préfet a indiqué que les riverains de l'usine pouvaient regagner leur domicile. Les établissements scolaires des 12 communes concernées et d'une partie de Rouen resteront cependant fermés aujourd'hui et il est toujours recommandé aux personnes fragiles de ces communes de rester chez elles jusqu'à ce soir. La liste des communes concernées est dans cet article.

: La population autour de l’usine de Rouen est toujours confinée ?

: A noter que le quotidien local Paris-Normandie est l'un des rares à ne pas faire sa une sur la mort de Jacques Chirac. Il a logiquement choisi l'accident industriel :





: Le panache de fumée de l'incendie de l'usine Lubrizol à Rouen a déposé des suies dans les environs, une pollution qui inquiète les riverains comme @Lalou et @anonyme dans les commentaires. Si vous habitez dans la région et que vous souhaitez témoigner, n'hésitez pas à nous envoyer vos coordonnées via notre formulaire #AlertePollution.

: Réveillée par un mal de tête lancinant. Est-ce la fumée ? Le fait d'être confinée depuis plus de 24h ? On s'interroge tout de même.

: #Rouen un point sur Lubrizol la pollution, la qualité de l'air,... merciRouennaise

: On se lève du bon pied avec un premier point sur l'actualité :



• Les hommages se poursuivent après la mort, hier, de l'ancien président. Plusieurs centaines de personnes sont venues hier soir à l'Elysée pour signer les livres d'or installés dans le vestibule du Palais, un dispositif reconduit jusqu'à dimanche. Une journée de deuil national a été décrétée lundi.



• Le foyer principal de l'incendie de l'usine Lubrizol est éteint. Mais les écoles, crèches, collèges et lycées resteront fermés aujourd'hui et les habitants sont inquiets. Si vous habitez ou travaillez dans la région et avez constaté des nuisances liées au nuage de fumée, contactez-nous via le formulaire #AlertePollution.



Le gouvernement présente aujourd'hui son projet de budget pour 2020 en Conseil des ministres. Moins de cinquante postes seront supprimés au sein de la fonction publique d'État l'an prochain. Lors de sa campagne, Emmanuel Macron avait déclaré vouloir supprimer 120 000 postes de fonctionnaires en cinq ans.





Des centaines de personnes se sont rassemblées hier à Pantin en hommage à la directrice d'école qui s'est donné la mort dans son établissement.