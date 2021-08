En Grèce, les incendies continuent de gagner du terrain

C'est le 11e jour consécutif. De violents incendies continuent, samedi 7 août, de gagner du terrain en Grèce, dévorant forêts et habitations. Au moins 1 450 pompiers grecs, aidés de renforts d'autres pays, poursuivent leur bataille acharnée contre cinq incendies majeurs au nord d'Athènes, sur l'île d'Eubée, à 200 km au nord-est de la capitale, et contre trois feux sur la péninsule du Péloponnèse, à l'ouest, a-t-on appris auprès des pompiers.

Au nord d'Athènes, le violent sinistre continue d'avancer avec vigueur vers l'est et le lac de Marathon, la plus grosse réserve d'eau de la capitale, après avoir provoqué l'évacuation d'une dizaine de localités. Ses fumées épaisses et son odeur âcre s'étaient à nouveau répandues sur la capitale dans la nuit, alors que des vents forts sont prévus dans la journée.

L'île d'Eubée particulièrement touchée

Sur l'île d'Eubée, plus de 1 300 personnes ont été évacuées par bateau dans la nuit du village côtier de Limni, encerclé par les flammes comme le montrent des images partagées sur les réseaux sociaux. Plus d'une vingtaine d'autres ont été évacuées samedi matin de la plage de Rovies, également sur l'île d'Eubée, selon les médias grecs.

"La France se tient aux côtés de la Grèce, durement touchée par de violents incendies", a écrit Emmanuel Macron dans un tweet, annonçant le déploiement de "trois Canadair et 80 pompiers et sauveteurs français".