Aude : l'incendie "est actuellement contenu" indique la préfecture, plus de 850 hectares partis en fumée

Un feu de forêt s'est déclenché samedi 24 juillet à Moux (Aude) dans la montagne d'Alaric entre Carcassonne et Narbonne. Il a parcouru 850 hectares, selon le SDIS de l'Aude. L'incendie est "actuellement contenu", indique ce dimanche la préfecture dans un communiqué. "Nous avons stabilisé une grande partie du sinistre dans la nuit", indique le colonel Jean-Luc Beccari, directeur du Service départemental d'incendie et de secours de l'Aude, dimanche matin sur franceinfo.

L'incendie n'a pas fait de blessé, seulement quelques dégâts matériels : la toiture d'une maison et une voiture. Une vingtaine d’habitations ont été préservées par les sapeurs-pompiers.

Malgré les conditions météorologiques défavorables, le vent, le relief, la sècheresse et les fortes températures, "l’objectif est de fixer le feu d’ici la fin de journée", indique la préfecture. "La plus grande vigilance est demandée à tous, pour rappel, neuf départs de feux sur dix sont d’origine humaine. Il ne faut pas jeter de mégots, ni faire de barbecues sauvages", a mis en garde la préfecture.

800 pompiers mobilisés

L'incendie s'est déclaré samedi vers 13 heures, après "un départ de feu sur l'autoroute A61", explique la préfecture, plus précisément "du terre-plein central", a détaillé Jean-Luc Beccari, directeur du Service départemental d'incendie et de secours de l'Aude. "Tout le monde pourra en déduire assez facilement l'origine possible. Il est malheureusement fort probable que ce soit un jet de mégot."

Plus de 800 pompiers ont été mobilisés dimanche matin. 152 largages d’eau ont été réalisés avant la tombée de la nuit samedi, a indiqué Gérald Darmanin sur Twitter. 24 km de lisières ont été traités par les sapeurs-pompiers qui ont dû faire face à 12 départs de feu dans la journée de samedi. "Tous les villages voisins, au niveau de Fontecouverte, Fabrezon, Ferrals-les Corbières, Camplong-D'Aude, ont subi de terribles dégâts", indique le maire de Moux.

Le feu parti de l'autoroute, peut-être d'un mégot de cigarette

"Je ne peux pas me prononcer sur exactement les origines des feux, explique Jean-Luc Beccari, directeur du service départemental d'incendie et de secours de l'Aude. Ce qui est certain, c'est que ce feu est parti du terre-plein central de l'autoroute A 61".

"Quand on un état de sécheresse de la végétation telle qu'on le connaît dans l'Aude depuis plusieurs jours et plusieurs semaines, c'est tout à fait réaliste qu'un simple mégot de voiture puisse créer un tel sinistre, a jugé le pompier. Il est fort à parier que ce type d'imprudence soit à l'origine de ces feux de bords de route."

"Il y aura une cellule de recherche des causes de l'incendie, comme c'est le cas pour les grands feux", indique ce dimanche matin à France Bleu Occitanie, la directrice de cabinet de la préfète de l’Aude, Joëlle Gras. "On sait que neuf départs" de feux "sur dix sont d'origine humaine et relèvent vraiment de la responsabilité de chacun d'adapter ces comportements à ses risques et de faire preuve de grande prudence". "On ne peut pas jeter les mégots par la fenêtre, ne pas allumer de feu, faire des barbecues proches des forêts et surtout quand on est témoin d'un début d'incendie tout de suite appelé le 18", rappelle Joëlle Gras.