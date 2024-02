Ille-et-Vilaine : un homme d'une trentaine d'années battu à mort à coups de batte de baseball

Un homme d'une trentaine d'années a été battu à mort dans la nuit de samedi à dimanche, sur la commune de Saint-Thurial (Ille-et-Vilaine), près de Rennes, a appris dimanche 26 février France Bleu Armorique auprès du procureur.

La victime se trouvait dans une voiture, avec un passager, quand deux individus se sont placés devant leur véhicule et les ont sommés de sortir. Ils ont alors été frappés à plusieurs reprises avec des battes de baseball. L'un n'a pas survécu, l'autre a été gravement blessé et transporté à l'hôpital mais ses jours ne sont pas en danger.

Une enquête a été ouverte pour homicide volontaire et violences avec arme. L'individu blessé a pu être entendu par les enquêteurs et a pu identifier deux hommes âgés de 50 et 38 ans et domiciliés non loin des faits, rapporte France Bleu. Ils ont été placés en garde à vue. "Les raisons de l'altercation ne sont pour le moment pas établies", selon le procureur Philippe Astruc.