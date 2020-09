Haute-Savoie : un corps découvert à proximité d'une voiture calcinée à Chevaline

C'est dans cette même commune que quatre personnes avaient été assassinées en 2012 mais selon la gendarmerie “tout rapprochement serait prématuré et malvenu”.

Un corps a été découvert dans la matinée du mercredi 2 septembre à proximité d'une voiture en feu à Chevaline (Haute-Savoie), rapporte France Bleu Pays de Savoie. La zone est bouclée et les gendarmes de la section de recherches de Chambéry sont sur place. Des techniciens en identification criminelle doivent également venir.

C'est dans cette même commune que quatre personnes avaient été assassinées en 2012 sur une route forestière, la tuerie dite de Chevaline. Mais impossible pour le moment de savoir s'il existe un lien entre cette affaire et le corps retrouvé mercredi. “Tout rapprochement serait prématuré et malvenu”, a expliqué le colonel Nicolas Marsol, le patron des gendarmes de Haute-Savoie, à France Bleu Pays de Savoie. “En plus ce n'est pas au même endroit”, a-t-il ajouté.

Le 5 septembre 2012, trois membres d'une même famille et un cycliste avaient été tués. Une affaire qui n'est toujours pas résolue huit ans après les faits.