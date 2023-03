Drôme : deux personnes interpellées pour avoir dérobé plus de 300 batteries appartenant à la SNCF ou à des opérateurs téléphoniques

Les batteries volées étaient revendues à une société de récupération de métaux de la région.

Un réseau de vol de batteries démantelé ? Deux personnes ont été interpellées, annonce la gendarmerie nationale, jeudi 23 mars. Elles sont soupçonnées d'avoir dérobé plus de 300 batteries appartenant à la SNCF ou à des opérateurs téléphoniques dans la Drôme. Le préjudice est estimé à plus de 100 000 euros. Une enquête préliminaire avait été ouverte auprès du parquet du Tribunal Judiciaire de Valence et confiée aux gendarmes de la brigade de recherches de Crest.

Ces batteries assurent l’alimentation électrique des moyens de communication avec les TGV et du réseau téléphonique en cas de coupure d’électricité. Toutes identiques, elles pèsent environ 40 kg et ont une puissance de 12 volts. Lors des auditions de deux personnes interpellées, il ressort que les batteries volées étaient revendues à une société de récupération de métaux de la région.