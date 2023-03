Disparition de Leslie et Kevin : des réponses bientôt données par l’autopsie ?

Au lendemain de la découverte des corps du couple disparu depuis le mois de novembre, l’autopsie des dépouilles se déroulera dimanche 5 mars ou lundi 6, et devra combler des zones de flou dans l’enquête. Le journaliste Thomas Cuny fait le point sur la situation pour le 13 Heures.

L’enquête autour de la disparition de Leslie et Kevin avance à grands pas. Samedi 4 mars dans la soirée, un troisième suspect a été mis en examen pour assassinats, enlèvement et séquestration. Entre vendredi et samedi, les deux corps des victimes avaient été découverts en Charente-Maritime après des fouilles de la gendarmerie. “L’autopsie doit être pratiquée aujourd’hui ou demain. Elle doit permettre d’établir avec précision qu’il s’agit bien de Leslie et Kevin”, explique le journaliste Thomas Cuny, en direct de Niort (Deux-Sèvres), pour le 13 Heures, ce dimanche 5 mars.

Deux personnes mises en examen pour assassinats

En parallèle, l’autopsie devra permettre de donner des réponses à diverses questions des enquêteurs. “Comment ont-ils été tués ? Et quand ils ont été tués ?”, relève le journaliste. Dans cette affaire, trois personnes ont été mises en examen, notamment pour enlèvement et séquestration, deux pour assassinats. Cela laisse supposer “que Leslie et Kevin n’ont pas été tués dans les premières heures après leur disparition. Le procureur de la République de Poitiers doit s’exprimer en début de semaine (...), pour revenir précisément sur la chronologie des faits”.