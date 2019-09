DIRECT. Attaque au couteau à Villeurbanne : une perquisition a eu lieu dans la soirée, le suspect toujours en garde à vue

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #VILLEURBANNE

: "Heureusement que [des témoins] sont intervenus" pour maîtriser l'homme qui a agressé des passants au couteau à Villeurbanne samedi, a estimé sur franceinfo ce dimanche Hervé Redon, secrétaire départemental du syndicat Alliance police dans le Rhône. "Il était sur le point de regagner le métro", indique-t-il, Il souhaitait donc "certainement agir de la sorte, cette fois-ci en sous-sol, où le milieu est bien plus confiné".

: Bonjour @Elsa. Les autorités ont dans un premier temps fait état d'un 2e suspect en fuite, mais le parquet et une source policière ont ensuite vigoureusement démenti l'existence d'un second auteur. Le seul suspect de l'attaque au couteau a donc bien été maîtrisé par des passants puis arrêté par la police.

: Bonjour franceinfo. Un suspect toujours recherché à Villeurbanne ou il n'y avait qu'un seul assassin ? Excellent dimanche à tous.

: On en sait un peu plus aussi sur le profil des victimes de l'attaque au couteau à Villeurbanne. Le jeune homme de 19 ans, tué hier après-midi, est un Isérois qui se rendait au festival de musique Woostower, à Lyon. Il s'agit de la plus jeune victime de cette attaque. La plus âgée, une personne blessée qui a 76 ans.

: L'enquête avance après l'attaque qui a fait un mort et huit blessés, dont trois graves hier à Villeurbanne (Rhône). Une perquisition a été menée hier soir dans la banlieue lyonnaise où l'agresseur, un demandeur d'asile afghan de 33 ans, passait ses nuits. Il ne s'agit pas forcément de son domicile. On ne connaît pas le résultat de cette perquisition.

Il est 9 heures. Nous faisons un premier point sur l'actualité du jour.



Au moins cinq personnes ont été tuées et 21 autres blessées par un homme qui a tiré au hasard sur des automobilistes dans la ville texane d'Odessa, dans le sud des Etats-Unis, avant d'être lui-même abattu par la police.



L'extrême droite allemande s'apprête à réaliser une percée lors de deux élections régionales en ex-RDA. Nous vous ferons suivre les résultats en direct.