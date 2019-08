VIDEO. Les images de l'attaque au couteau mortelle de Villeurbanne

Mortelle attaque à Villeurbanne (Rhône). Une personne a été tuée et huit autres blessées, samedi 31 août, selon un dernier bilan. L'assaillant a été interpellé par la police et placé en garde à vue. On ignore pour le moment tout de ses motivations. L'identité du suspect est difficile à établir parce qu'il a donné trois identités différentes. L'une d'elles correspond à celle d'un demandeur d'asile afghan de 33 ans.

Les faits se sont déroulés vers 16h30, près de la gare routière Laurent Bonnevay, où se trouve également une station de métro. "Il a mis des coups de couteau dans tous les sens, il a réussi à ouvrir le ventre d'une personne, il a mis un coup de couteau dans la tête à un mec, il a ouvert à l'oreille à une dame", raconte une témoin de la scène aux caméras de France 2. Les policiers du Raid ont été déployés sur place, ainsi qu'une cinquantaine de pompiers.