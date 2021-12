Julian Assange, le fondateur de WikiLeaks, a subi un "micro- AVC" en prison fin octobre, annonce sa fiancée

Le fondateur de WikiLeaks, Julian Assange, a souffert d'un "micro-AVC" en prison fin octobre, a affirmé sa fiancée, Stella Moris, samedi 11 décembre. Cette dernière, mère de deux petits garçons qu'elle a eus avec Julian Assange, a déclaré que cela s'était produit le 27 octobre, au premier jour de l'examen d'un appel des Etats-Unis contre le refus du Royaume-Uni d'extrader le fondateur de WikiLeaks. Washington veut le juger pour avoir diffusé, à partir de 2010, plus de 700 000 documents classifiés. Poursuivi notamment pour espionnage, il risque jusqu'à 175 ans de prison dans une affaire qui représente, selon ses soutiens, une attaque gravissime contre la liberté de la presse.

Julian Assange est incarcéré dans une prison de haute sécurité près de Londres depuis deux ans et demi. Il avait été arrêté par la police britannique en avril 2019, après avoir passé sept ans dans l'ambassade londonienne d'Equateur où il s'était réfugié alors qu'il était en liberté sous caution. "Il doit être libéré. Maintenant", a tweeté Stella Moris samedi soir.

BREAKING: Julian #Assange suffered a stroke on the first day of the High Court appeal hearing on October 27th.



He needs to be freed. Now. #FreeAssange https://t.co/yNg8HGUoAD