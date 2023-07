Direct Violences après la mort de Nahel : 45.000 policiers et gendarmes de nouveau mobilisés samedi soir, annonce Gérald Darmanin

#NAHEL Ça me fait beaucoup rire, cette histoire de Macron qui appelle à la "responsabilité des parents"... C'est facile d'être un donneur de leçons lorsque soit même on n'a pas d'enfants. Notre famille vit dans un environnement plutôt privilégié, financièrement, culturellement, etc, et même pour nous, gérer une ado de 14 ans en crise, c'est parfois une immense galère, et en tant que parents, on se sent souvent perdus, déboussolés et impuissants. Alors je n'ose même pas imaginer ce que c'est lorsqu'en plus vous vivez dans ou entouré de misère sociale.