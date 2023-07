Direct Violences après la mort de Nahel : 78 interpellations cette nuit, plus calme que les précédentes

Vers une accalmie ? Dans la nuit du dimanche 2 au lundi 3 juillet, à 1h30, les forces de l'ordre avaient procédé à 78 interpellations sur l'ensemble de l'Hexagone, contre plus de 400 la nuit précédente, selon le ministère de l'Intérieur. En outre, aucun incident majeur n'a été signalé. Dans le détail, à Paris et dans sa proche banlieue, 20 personnes avaient été interpellées à 1 heure, d'après la préfecture de police. Ces violences font suite à la mort de Nahel, qui a succombé au tir d'un policier lors d'un contrôle routier, mardi, à Nanterre (Hauts-de-Seine). Suivez notre direct.

Plus de 3 000 personnes placées en garde à vue depuis mardi. Au total, 3 000 personnes ont été placées en garde à vue depuis le début des violences mardi soir, 570 ont été déférées devant la justice et 260 envoyées en comparution immédiate, selon une source judiciaire à franceinfo. La justice "va faire de son mieux, comme elle le fait à chaque fois", a assuré lundi sur franceinfo Raphaël Balland, procureur de Béziers et président de la Conférence nationale des procureurs de la République.

Les maires de France appellent à des rassemblements de soutien devant les mairies ce midi. L'association des maires de France (AMF) invoque "une mobilisation civique" après l'attaque violente contre le domicile du maire de L'Haÿ-les-Roses (Val-de-Marne) dans la nuit de samedi à dimanche. Ainsi, toutes les mairies de France feront sonner leurs sirènes à midi à l'occasion de ces rassemblements, a annoncé dimanche le président de l'AMF, David Lisnard.

Les présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat reçus à l'Elysée lundi. Emmanuel Macron recevra ainsi Yaël Braun-Pivet et Gérard Larcher. Mardi, ce sera au tour des maires des "plus de 220 communes victimes d'exactions" d'être reçus par le chef de l'Etat, a annoncé l'Elysée dimanche soir. "Le président a aussi demandé à la Première ministre Elisabeth Borne de recevoir les présidents de groupes politiques au Parlement lundi", a ajouté la présidence.