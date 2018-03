DOCUMENT FRANCE 3. Accident de Millas : la mère d'une victime témoigne pour la première fois

Une maman brisée par le chagrin. La veille de son audition chez le juge d'instruction, elle a accepté de nous parler. Pour la première fois, elle raconte le jour où sa vie a basculé et les conditions presque inhumaines dans lesquelles on lui a annoncé la mort de son petit garçon, Alan, 12 ans, victime de la collision tragique entre un train et un car scolaire à Millas, dans les Pyrénées-Orientales, le 14 décembre dernier. "On nous a fait attendre quatre heures sans rien nous dire", explique-t-elle. Elle raconte ensuite : "On m'appelle, je me dis qu'enfin je vais voir mon fils. Et là on entre dans un bureau, on me demande de m'asseoir et on me dit qu'il est décédé est qu'il est à Montpellier (Hérault).Et de là on nous a dit, 'il faut rentrer chez vous'."

Les parents attendent de savoir

Trois mois après l'accident, cette maman attend toujours la vérité. "J'ai besoin de réponses et j'ai besoin que ça avance. Au début, on ne se rend pas compte, mais plus ça va et plus il y a le manque", explique-t-elle. À partir de demain 13 mars, les juges d'instruction marseillais chargés du dossier vont auditionner les familles des enfants disparus dans le drame. Les parents espèrent enfin commencer à comprendre ce qu'il s'est passé ce jour-là.

