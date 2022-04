Déraillement d'un train à Brétigny-sur-Orge : le procès débutera lundi 25 avril

Le 12 juillet 2013, le train Paris-Limoges, lancé à 137 km/h, déraillait et percutait le quai de Brétigny-sur-Orge (Essonne), faisant sept morts et 300 blessés. "Ça criait, il y avait beaucoup de bruit", raconte Nathalie Montels, une victime de la catastrophe, qui, neuf ans plus tard, est toujours incapable de prendre un train. Une enquête avait été ouverte pour homicide involontaire, sans succès. "On s'aperçoit très vite que les documents nécessaires à la compréhension du dossier ne sont pas fournis", déplore Gérard Chemla, avocat des victimes.

Une éclisse défectueuse à l'origine du déraillement

Plusieurs cadres de la SNCF ont été placés sur écoute. Certains semblent se mettre d'accord avant d'être auditionnés par les enquêteurs, demandant par exemple de supprimer le terme "appareils en très mauvais état". L'enquête a prouvé qu'une éclisse, sorte d'agrafe qui relie les rails entre eux, était défectueuse et a provoqué l'accident. Elle avait pourtant été signalée. Le procès de la SNCF s'ouvrira lundi 25 avril, à Évry (Essonne).