"L'Œil du 20 heures" : Les néobanques, nouvel eldorado des escrocs ?

Vincent Baressi pensait faire des profits mirobolants. Il y a quelques mois, un soi-disant conseiller lui propose d'investir sur une plateforme censée lui faire gagner beaucoup d'argent. L'arnaque est bien faite, chaque jour, le retraité peut même, sur internet, vérifier l'évolution de ses gains.

"Entre le 5 octobre et le 7 décembre, j’avais gagné 4 084 euros, jusqu’au jour où vous vous connectez et le compte est désactivé."

En l'espace de deux mois, le retraité a fait deux versements sur un compte hébergé par un établissement qu'il ne connait pas, appelé Treezor.

Treezor n'est pas à l'origine de l'escroquerie. C'est un établissement monétaire agréé par l'autorité des banques – l'ACPR – qui fournit notamment des solutions de paiement à une centaine de néobanques qui, elles, n'ont pas d'argrément. Iban, RIB, de quoi leur permettre de recevoir des fonds de n'importe quel client en toute légalité.

Présenté comme la pépite de la finance, Treezor est pourtant indirectement, et à ses dépens, associé à des dizaines d‘arnaques et dit sensibiliser ses clients face au risque de fraude.

Comment ? En créant notamment des sociétés fictives pour ouvrir des comptes et recevoir des fonds. Pour monter leurs arnaques, ils n'hésitent pas à se servir de papiers d'identité usurpés.

C'est ce qui est arrivé à cette victime que nous avons retrouvée. Depuis trois ans, un escroc utilise une copie de sa carte d'identité pour ouvrir des comptes en ligne. L'un d'entre eux est hébergé par Treezor.

Dans 40% des arnaques financières, les escrocs usurpent l'identité de quelqu'un. Depuis l'explosion des banques 100% digitales, le montant des fraudes aux virements a quadruplé en cinq ans, passant de 78 millions en 2017 à 313 millions en 2022.

Nous avons interrogé un avocat spécialisé dans ces arnaques financières. Dans le cabinet d'Arnaud Delomel, plus de 600 dossiers concernent des assignations de banques pour escroquerie. Selon lui, Treezor semble être aujourd'hui l'une des banques préférées des escrocs pour "plumer" leurs victimes.

"Pour la banque Treezor, nous avons près d'une cinquantaine d'Iban frauduleux. On appelle ça 'le supermarché de l'arnaque' et on va avoir tout et n'importe quoi."