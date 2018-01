EN IMAGES. Les gratte-ciel de Dubaï plongés dans une mer de nuages

Depuis plusieurs jours, la capitale des Emirats arabes unis est plongé dans le brouillard.

Une ville qui a la tête dans les nuages. Pour pouvoir contempler l'horizon à Dubaï, la capitale des Emirats arabes unis, il n'y a pas beaucoup de choix, rapporte Paris Match : il faut grimper les étages des immenses gratte-ciel qui dominent la ville. Car un épais brouillard s'est installé depuis plusieurs jours sur la cité du désert. La visibilité est réduite à 100 mètres et l'humidité est importante.

Ces conditions météorologiques dégradées durent déjà depuis un long moment. Le trafic aérien avait été fortement perturbé à Noël à cause de ce brouillard causé par une forte baisse des températures et un taux d'humidité de 90%. Le temps devrait néanmoins s'améliorer dans les prochains jours. "De mercredi à vendredi, le temps sera partiellement nuageux. Tandis que l’humidité persistera la nuit et tôt le matin, les chances de formation de brouillard et de brume diminueront", indique à Gulf News, un porte-parole du Centre national de météorologie et de sismologie.