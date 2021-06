Élections régionales : qui sont les abstentionnistes ?

Au lendemain du premier tour des élections régionales, le doute n’est plus permis : l’abstention est l’une des grandes gagnantes du scrutin. Plus de 66 % des électeurs ne se sont pas déplacés. Comment expliquer pareille situation ?

En France, plus de 66 % des électeurs ne se sont pas rendus aux urnes pour le premier tour des élections régionales, dimanche 20 juin. L’abstention est historique. Des bureaux de vote étaient littéralement vides, alors que des terrasses étaient bondées. Cette abstention crée des résultats en trompe-l’œil. Ainsi, Xavier Bertrand (LR), qui a atteint les 41 % dans les Hauts-de-France, a en réalité recueilli les suffrages de 13 % des inscrits.

Des jeunes peu mobilisés

Les jeunes sont peu nombreux à avoir été voter. 87 % des 18/24 ans ne se sont pas déplacés. Entre aller voter et profiter d’un bon moment dans un bar ou un restaurant, le choix était vite fait. "Je ne savais même plus qu’il y avait des élections", admet un jeune homme. En outre, 73 % des électeurs de Marine Le Pen en 2017 se sont abstenus. D’autres Français ont le sentiment que leur avis n’importe absolument pas et qu’il ne changera rien. "Peu importe ce qu’on vote, le résultat est le même", considère un homme résigné. Enfin, les ouvriers et des employés sont 75 % à ne pas avoir glissé un bulletin dans l’urne.

