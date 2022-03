DIRECT. Présidentielle 2022 : Marine Le Pen tend la main aux électeurs d'Eric Zemmour en vue du second tour

Ce qu'il faut savoir

"Personne n'est propriétaire de ses électeurs". Interrogée jeudi 24 mars sur M6, Marine Le Pen a tendu la main aux électeurs de son rival à l'extrême droite Eric Zemmour en vue du second tour de l'élection présidentielle. "Je sais que ce sont des patriotes et à un moment donné, entre Emmanuel Macron qui est un mondialiste et Marine Le Pen qui est une patriote, je crois que le choix doit se faire", a-t-elle martelé. Suivez l'actualité de la campagne en direct avec franceinfo.

Mélenchon se pose en meilleur recours contre l'extrême droite au second tour. "A cette étape, s'il s'agit d'empêcher l'extrême droite d'être présente au second tour, on ne voit pas très bien pour qui on pourrait voter d'autre que moi", a commenté jeudi Jean-Luc Mélenchon à sa sortie d'une rencontre avec le secrétaire général de la CFDT Laurent Berger. Le candidat Insoumis a toutefois récusé la formule de "vote utile", que ses rivaux à gauche l'accusent de cultiver pour se hisser au second tour de l'élection présidentielle.

A Bordeaux, un meeting de Pécresse sans la candidate. Privée de campagne en raison d'une infection au Covid-19, Valérie Pécresse a dû revoir son planning. Le meeting auquel elle devait participer vendredi soir a été maintenu, mais la candidate LR sera remplacée par son directeur de campagne Patrick Stefanini, indique Politico.

Macron toujours largement en tête des intentions de vote. Toujours à Bruxelles vendredi pour des réunions diplomatiques, Emmanuel Macron est largement en tête des intentions de vote au premier tour de l'élection présidentielle 2022, selon notre baromètre quotidien Ipsos-Sopra Steria pour franceinfo et Le Parisien-Aujourd'hui en France. Selon ce sondage, le président sortant Emmanuel Macron est stable à 29,5% des intentions de vote (marge d'erreur ± 3 points), devant Marine Le Pen qui gagne un demi-point à 19% (± 2,6 points). Jean-Luc Mélenchon est toujours en troisième position, stable à 12,5% (± 2,2 points), devant Éric Zemmour, qui perd un demi-point à 10,5% (± 2 points).