DIRECT. Présidentielle 2022 : Emmanuel Macron à Marseille pour tenter de séduire la gauche et la jeunesse

#PRESIDENTIELLE Le maire de Béziers Robert Ménard, proche de Marine Le Pen, votera bien le 24 avril en faveur de la candidate RN à la présidentielle malgré ses "désaccords", et ne s'exprimera plus d'ici au second tour, a-t-il indiqué à l'AFP, confirmant une information du Monde. "J'ai des désaccords avec Marine Le Pen que n'ai jamais cachés. Je n'entends plus les répéter à chaque intervention médiatique. J'ai donc décidé de ne plus prendre la parole jusqu'au 2e tour", a-t-il déclaré.