Election présidentielle : retrouvez les programmes et les professions de foi de tous les candidats

L'échéance approche. Dimanche 10 avril, 48,7 millions d'électeurs inscrits sur les listes électorales sont appelés à se rendre aux urnes pour le premier tour de l'élection présidentielle. Outre le président sortant, Emmanuel Macron, onze candidats se présentent au suffrage des Français, de l'extrême gauche de Nathalie Arthaud et Philippe Poutou à l'extrême droite de Marine Le Pen et Eric Zemmour.

A l'heure du choix, franceinfo vous propose de retrouver les programmes et les professions de foi de tous les candidats. L'agencement choisi correspond au tirage au sort effectué par le Conseil constitutionnel pour déterminer l’ordre de présentation des candidats.

Nathalie Arthaud

Son parti : Lutte ouvrière

Son slogan : "Le camp des travailleurs"

Son programme : Contre la "domination" du capitalisme, la candidate trotskiste a axé son programme sur les questions sociales. Son projet stipule "qu'aucun salaire, allocation ou pension ne soit inférieur à 2 000 euros par mois", a fortiori dans un contexte "d'augmentation brutale des prix des carburants, du gaz et de l'électricité." Dans ce sillon, elle souhaite une indexation des salaires sur les prix, en priorité ceux des produits alimentaires, ainsi que l'exonération de taxes sur les carburants pour les "travailleurs".

Fabien Roussel

Son parti : Parti communiste français

Son slogan : "La France des jours heureux"

Son programme : Smic à 1 500 euros net mensuels, 500 000 emplois en plus dans les services publics, revenu étudiant à partir de 850 euros, nationalisation d'EDF, triplement de l'ISF : voulant "donner de l'espoir à ceux qui n'y croient plus", Fabien Roussel a rassemblé 180 propositions pour sa "France des jours heureux".

Emmanuel Macron

Son parti : La République en marche

Son slogan : "Avec vous", puis "Nous tous"

Son programme : Emmanuel Macron souhaite une France où "chacun travaille plus", avec une retraite repoussée à 65 ans et un RSA conditionné à des heures d'activité. "En même temps", il propose une série de mesures sociales, comme permettre aux couples en union libre de déclarer en commun leur impôt, verser automatiquement les aides et relever à 1 100 euros mensuels la retraite minimum à taux plein. S'il est désormais pour un bouquet énergétique avec davantage de nucléaire, il veut en parallèle développer les énergies renouvelables.

Jean Lassalle

Son parti : Résistons !

Son slogan : "La France authentique"

Son programme : Candidat iconoclaste, Jean Lassalle s'érige en défenseur de la ruralité. Son projet comporte également une série de propositions destinées aux "jeunes générations qui ne trouvent plus leur place dans la France d'aujourd'hui" : parmi ces mesures, on trouve la création d'un RSA jeunes, d'un prêt étudiant de 20 000 euros à taux zéro ou l'instauration de logements intergénérationnels.

Marine Le Pen

Son parti : Rassemblement national

Son slogan : "La France qu'on M", puis "Femme d'Etat"

Son programme : La candidate du RN, qui se présente pour la troisième fois à l'élection présidentielle, veut stopper l'immigration, combattre l'islamisme et relever le pouvoir d'achat. Elle souhaite pour cela réserver les aides sociales aux seuls nationaux, instaurer une priorité nationale pour l'accès au logement social et l'emploi ou encore supprimer le droit du sol. Marine Le Pen veut également interdire le port du voile dans l'espace public (mais pas de la kippa), ou supprimer toute possibilité de réduction ou d'aménagement de peine pour les détenus.

Eric Zemmour

Son parti : Reconquête !

Son slogan : "Impossible n'est pas français", puis "Pour que la France reste la France"

Son programme : Eric Zemmour défend un programme radical de lutte contre l'immigration, associé à une vision plutôt libérale de l'économie. Partisan de l'interdiction du port du voile dans l'espace public ainsi que de l'interdiction de "mosquées imposantes", il est favorable à la suppression du droit au regroupement familial, à la limitation du droit d'asile à une centaine de personnes par an, ainsi qu'à la création d'un ministère de la "remigration", chargé d'expulser un million d'étrangers en cinq ans. L'ancien journaliste plaide pour le recul à 64 ans de l'âge légal de départ à la retraite à l'horizon 2030, ainsi que pour la création pour les salariés d'une "prime zéro charge" d'un montant pouvant aller jusqu'à trois fois le salaire net mensuel.

Jean-Luc Mélenchon

Son parti : La France insoumise

Son slogan : "Un autre monde est possible"

Son programme : Jean-Luc Mélenchon propose un programme de "rupture" avec le libéralisme économique, lui préférant une "société d'entraide" où règne "l'harmonie entre les êtres humains et avec la nature". Pour ce faire, il prévoit de convoquer une assemblée constituante pour une VIe République plus parlementaire et participative. Il souhaite planifier la "bifurcation écologique", décréter des mesures d'"urgence sociale", développer les services publics et taxer davantage les plus riches. Il plaide notamment pour la hausse du smic à 1 400 euros net mensuels, pour le blocage des prix des produits de première nécessité, et pour le retour de la retraite à 60 ans.

Anne Hidalgo

Son parti : Parti socialiste

Son slogan : "Ensemble changeons d'avenir"

Son programme : Anne Hidalgo veut répondre à "l'urgence sociale, écologique et démocratique" et insiste dans son programme sur "le pouvoir d'achat, le travail et les salaires", qu'elle veut augmenter, en commençant par une hausse de 15% pour le smic. Défendant un programme social-démocrate qui veut restaurer "deux piliers" que sont pour elle "l'école" et "la santé", Anne Hidalgo promet aussi "plus de démocratie" en mettant en place le référendum d'initiative citoyenne.

Yannick Jadot

Son parti : Europe Ecologie-Les Verts

Son slogan : "Changeons !", puis "Faire face"

Son programme : Yannick Jadot propose un programme autour de 120 propositions, liant étroitement mesures environnementales, économiques, sociales, de société et internationales. Il souhaite notamment la fermeture d'une dizaine de centrales nucléaires d'ici 2035, propose aussi la création d'un "ISF climatique" et une augmentation du smic de 10% en cours de mandat. Il est également favorable à une "fin de vie choisie et assistée", souhaite reconnaître le vote blanc, instaurer la majorité électorale à 16 ans, ainsi que le retour au septennat (non renouvelable) pour le chef de l'Etat.

Valérie Pécresse

Son parti : Les Républicains

Son slogan : "Le courage de faire"

Son programme : Valérie Pécresse défend un projet "clairement assis sur les fondamentaux de la droite" comme alternative "crédible" à Emmanuel Macron. Son projet promet deux fois plus d'économies (84 milliards d'euros) que de dépenses (42 milliards) sous six grands chapitres ("remettre de l'ordre", "libérer le pouvoir d'achat", "transmettre à nos enfants"...). Elle plaide notamment pour un plan de 5 milliards d'euros pour moderniser les forces de l'ordre, pour l'abaissement de la majorité pénale à 16 ans ainsi que pour la mise en place de quotas d'immigration annuels votés par le Parlement.

Philippe Poutou

Son parti : Nouveau Parti anticapitaliste

Son slogan : "L'urgence anticapitaliste" et "Nos vies valent plus que leurs profits"

Son programme : Face à "l'urgence anticapitaliste", Philippe Poutou souhaite interdire les licenciements et prévoit de basculer à la semaine de quatre jours, donnant aux travailleurs davantage de temps pour "s'occuper de soi et des siens". Il plaide également pour la régularisation de tous les sans-papiers, le désarmement de la police et la sortie de la France de l'Otan.

Nicolas Dupont-Aignan

Son parti : Debout la France

Son slogan : "Sauvons la France !" puis "Choisir la liberté"

Son programme : "Héritier" selon lui du gaullisme, Nicolas Dupont-Aignan se rêve à la tête d'une France "libre" et "indépendante". Il dit notamment vouloir remplacer l'Union européenne, "destructrice de notre démocratie et réductrice de notre puissance", par une "communauté des nations libres". Il lie également les sujets d'immigration et de sécurité, et souhaite supprimer le droit du sol. Il plaide également pour l'expulsion des délinquants étrangers une fois leur peine purgée, ou encore pour l'ouverture d'un bagne aux îles Kerguelen pour les condamnés terroristes.

