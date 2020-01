Municipales : l'Association des maires de France propose une modification de la "circulaire Castaner"

Contrairement à ce qu'a affirmé le ministre de l'Intérieur, l'association n'a pas consulté cette circulaire et demande au gouvernement de la modifier.

L'Association des maires de France (AMF) temporise. Elle demande au gouvernement de renoncer à sa circulaire qui demande aux préfets pour les municipales d'attribuer une nuance politique aux candidats uniquement dans les communes de 9 000 habitants et plus, ainsi que dans les villes préfectures et sous-préfectures.

L'AMF propose une révision de cette circulaire "en créant une catégorie de nuance 'non-inscrit ou sans étiquette', en renonçant au seuil de 9 000 habitants, sans modifier le dispositif de 2014", écrit l'association qui réunit la quasi-totalité des maires, dans un communiqué diffusé mercredi 22 janvier.

"Un problème d'égalité de traitement"

Le dispositif instauré en 2014 fixait à 1 000 habitants le seuil à partir duquel les résultats des communes faisaient l'objet d'un "nuançage". Le "nuançage" est une pratique ancienne par laquelle les préfets attribuent une couleur politique (Droite, Gauche, DVD...) aux listes et candidats, y compris ceux qui se sont présentés sans étiquette. Mais cette nouvelle circulaire est attaquée par la droite comme la gauche, qui accusent les macronistes de vouloir brouiller la lisibilité des résultats en gonflant les scores de La République en Marche."Aucun autre parti politique ne bénéficie de cette possibilité, ce qui pose un problème d'égalité de traitement entre les listes de candidats", écrit l'AMF.

La circulaire Castaner crée par ailleurs une nouvelle nuance, LDVC (pour Liste divers centre), très contestée par l'opposition. Celle-ci peut en effet "être attribuée aux listes de candidats qui sans être officiellement investies par la LREM ni par le MODEM, ni par l'UDI, seront soutenues par ces partis".

Les Républicains et le Rassemblement national ont déposé des recours devant le Conseil d'Etat pour demander la suspension (LR) ou l'annulation (RN) de la circulaire du ministre de l'Intérieur. D'abord fixée ce vendredi, l'audience du Conseil d'Etat a été reportée au 29 janvier à 11 heures.