Municipales à Paris : LREM en tête des intentions de vote devant la liste d'Anne Hidalgo, selon un sondage

"La Tribune", Orange, LCI et RTL ont diffusé un nouveau sondage, jeudi.

La République en marche arrive en tête des intentions de vote aux municipales à Paris. Le parti présidentiel a 1 à 4 points d'avance sur une liste conduite par Anne Hidalgo, et Edouard Philippe est le plus cité pour diriger la ville, selon un sondage BVA diffusé vendredi 21 juin. La liste LREM, alliée au MoDem, recueille en effet 25% d'intentions de vote, qu'elle soit conduite par l'ancien ministre Benjamin Griveaux ou le député Cédric Villani, et 22% avec Mounir Mahjoubi à sa tête.

En face, la liste de gauche de la maire sortante Anne Hidalgo soutenue par le PS, le PCF, Place publique et les écologistes recueille 21% dans tous les cas, selon cette enquête pour La Tribune, Orange, LCI et RTL.

Rachida Dati créditée à 15%

A neuf mois des municipales de mars 2020, une liste Les Républicains conduite par Rachida Dati est créditée, elle, de 15 à 16% devant celle d'Europe Ecologie Les Verts à 13%. Les listes La France insoumise, du Rassemblement national et d'Agir sont environ à 5% et celle de Gaspard Gantzer à 3%. Enfin, 5% à 6% des personnes interrogées n'expriment pas d'intention de vote.

Enquête réalisée en ligne du 6 au 11 juin auprès de 1 294 personnes inscrites sur les listes électorales, selon la méthode des quotas. Marge d'erreur 1,3 à 3 points. Les intentions de vote ne constituent pas une prévision de résultat, mais une indication du rapport de forces au jour de la réalisation du sondage.