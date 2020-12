"Des Marseillais se sentent un peu dupés" : l'opposition réagit à la démission annoncée de Michèle Rubirola

Les réactions s'accumulent après l'annonce d'une réunion de crise du Printemps Marseillais ce mardi 15 décembre à 16h. Selon les informations de franceinfo, Michèle Rubirola va démissionner de son fauteuil de maire, six mois après sa victoire aux élections municipales.

LR : "Les Marseillais peuvent être déçus"

Interrogé sur franceinfo, le député Les Républicains Éric Diard estime que "les Marseillais peuvent être déçus" de l'équipe de Michèle Rubirola. L'élu LR n'appelle pas à un nouveau vote des Marseillais dans l'immédiat, sauf "si ça ne se règle pas au conseil municipal", explique-t-il. Michèle Rubirola, 64 ans, a plutôt une "image bienveillante", souligne Éric Diard. Une image opposée à celle de Benoît Payan, qui "ne fait pas l'unanimité". Un premier adjoint à la mairie "aux dents longues (...) apparatchik du Parti Socialiste", estime Éric Diard. Les Marseillais ont été "dupés", conclut Éric Diard.

Une classe politique "qui ne donne pas l'exemple" pour LREM

Cette démission "donne encore une image de la classe politique marseillaise particulièrement délétère, et ça n’est pas acceptable" ajoute de son côté sur franceinfo, Alexandra Louis, députée LREM des Bouches-du-Rhône. Selon les informations de franceinfo, Benoît Payan, actuel premier adjoint, est candidat au fauteuil de maire. Michèle Rubirola, elle, deviendrait alors première adjointe. "Ça me fait penser à l’ancien monde avec les petits arrangements entre amis", clame la députée.

"On se croirait encore dans un mauvais remake de la série 'Marseille' ou de 'House of Cards'." la députée Alexandra Louis

L’élue LREM estime que "la classe politique marseillaise ne donne pas l’exemple. Tous ces petits arrangements entre amis donnent l’idée d’une politique un peu loin des exigences démocratiques, d’autant plus que la période est difficile." Elle ajoute que "beaucoup de ses concitoyens se sentent un peu dupés." La députée des Bouches-du-Rhône "attend des explications" et promet "d’être attentive cet après-midi, comme les Marseillaises et Marseillais pour comprendre ce qui l’a motivée".

Le RN appelle à de nouvelles élections municipales

Du côté du Rassemblement nationale, on fustige cette décision. "Il se sont moqués de nous", réagit Stéphane Ravier, sénateur RN. Contrairement au député LR, l'élu souhaite qu'il n'y ait pas d'arrangement de partis "dans le dos des Marseillais". "J'en appelle à un nouveau vote, j'en appelle à un retour aux urnes. Cela mérite une véritable clarification." Pour Stéphane Ravier, la démission annoncée de Michèle Rubirola est liée à un "ras-le-bol" de l'élue.

"Un ras-le-bol de la politique marseillaise, elle veut servir autrement qu'en étant maire, mais visiblement elle n'arrive pas à l'assumer." Stéphane Ravier

Michèle Rubirola "a menti dès le départ" aux électeurs marseillais, accuse Stéphane Ravier. Procéder à une nouvelle élection municipale est la seule solution pour "redorer le blason de la démocratie qui en prend un sacré coup aujourd'hui à Marseille", poursuit l'élu.

Âgée de 64 ans, Michèle Rubirola était auparavant médecin dans les quartiers populaires. Le dernier conseil municipal de l'année se tiendra lundi à Marseille.