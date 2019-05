Européennes : les travaillistes arrivent en tête aux Pays-Bas

Les travaillistes peuvent avoir le sourire : c'est une victoire inespérée. Le camp pro-européen est arrivé en tête aux Pays-Bas, selon les estimations à la sortie des urnes. Les résultats seront officiels dimanche soir, mais pour le patron des travaillistes, Frans Timmermans, c'est d'ores et déjà le signe que les électeurs veulent une Europe plus forte. "Une Europe qui se bat beaucoup plus contre le changement climatique, une Europe qui voit que l'on doit faire plus au niveau social", explique Frans Timmermans, vice-président de la Commission européenne.

751 députés à élire en Europe

Les partis pro-européens néerlandais ont déjoué sondages et analystes qui annonçaient la victoire des populistes. Les élections continuent au sein de l'Union européenne. Au total, 427 millions d'électeurs inscrits dans les 28 États membres vont élire les 751 députés du prochain Parlement européen.

