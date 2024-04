Elections européennes : Emmanuel Macron met un pied dans la campagne au côté de Valérie Hayer

Un échange en tête-à-tête, concentré et complice. Emmanuel Macron s'est affiché pour la première fois, mercredi 17 avril, à Bruxelles, au côté de la candidate de son camp aux élections européennes, Valérie Hayer, qui peine à imprimer sa marque face à son rival d'extrême-droite. La liste Renaissance reste largement distancée dans les sondages par celle du RN, conduite par Jordan Bardella, omniprésent depuis des semaines et qui ne cesse de creuser l'écart.

Le chef de l'Etat était attendu à la traditionnelle réunion du groupe centriste Renew, au Palais des Académies, avant l'ouverture d'un sommet européen. Il a finalement surtout posé devant les caméras en compagnie de la cheffe des eurodéputés Renew et inconnue du grand public avant d'être propulsée fin février à la tête de la liste Renaissance.

En quelques mots rapides, Emmanuel Macron a déroulé ce qui sonne comme un slogan de campagne : "Une Europe forte, une France forte, dans une Europe plus forte et plus juste." Puis il s'est livré à une attaque en règle contre le Rassemblement national, favori des sondages. "Je pense qu'il y a beaucoup de peurs, d'inquiétudes dans le moment que nous vivons et que ces colères profitent toujours aux réponses les plus simplistes", a-t-il lancé.