Elections européennes : comment vérifier votre inscription sur les listes électorales avant la date butoir du 1er mai

Date limite : mercredi 1er mai. Il reste un peu moins de deux semaines pour s'inscrire sur les listes électorales et avoir le droit de glisser un bulletin dans l'urne le dimanche 9 juin (ou la veille, dans plusieurs territoires d'outre-mer). En France, 48,8 millions d'électeurs sont appelés à choisir les 81 eurodéputés tricolores qui siègeront au Parlement européen.

Tout citoyen français ou ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne résidant en France, âgé d'au moins 18 ans la veille du scrutin, a le droit de voter à cette élection. Si vous avez fêté récemment votre majorité, vous avez en principe été automatiquement inscrit sur la liste électorale de votre commune, à condition d'avoir fait votre recensement à 16 ans. Dans tous les cas, il vaut mieux vérifier en avance que vous êtes bien inscrit. Sinon, vous pourrez le faire en ligne jusqu'au mercredi 1er mai, et par courrier ou en mairie jusqu'au vendredi 3 mai, avec un délai supplémentaire jusqu'au 30 mai pour certains cas bien particuliers. Voici la marche à suivre.

Je veux vérifier si je suis bien inscrit et dans quel bureau je pourrais voter : comment faire ?

Vous pouvez le faire en quelques clics avec ce formulaire, ou celui-ci si vous êtes inscrit en Nouvelle-Calédonie. Il faudra utiliser vos identifiants France Connect, le dispositif permettant de se connecter à différents sites administratifs, ou créer un compte sur le site service-public.fr. Vous devrez ensuite indiquer la commune dans laquelle vous pensez être inscrit. Ce service vous dira si c'est bien le cas, et vous transmettra l'adresse de votre bureau de vote ainsi qu'une attestation téléchargeable (qui n'est pas obligatoire pour voter). Vous pourrez également savoir si vous avez une procuration en cours.

Si vous ne souhaitez ou ne pouvez pas effectuer cette démarche en ligne, vous pouvez contacter votre mairie pour demander si vous figurez sur la liste électorale.

Un calendrier spécial s'applique dans certains cas particuliers : si vous fêtez vos 18 ans entre le 4 mai et le 8 juin (ou la veille dans plusieurs territoires d'outre-mer), et que vous n'avez pas été automatiquement inscrit, si vous avez déménagé récemment pour raison professionnelle ou si vous avez obtenu la nationalité française il y a peu, vous pouvez vous inscrire sur la liste électorale de votre nouvelle commune jusqu'au 30 mai.

Je veux m'inscrire, comment faire ?

Plusieurs options s'offrent à vous : l'inscription peut s'effectuer en ligne, sur le site service-public.fr, jusqu'au 1er mai, ou en mairie jusqu'au 3 mai. Vous pouvez aussi vous inscrire par courrier, en imprimant et renvoyant ce formulaire accompagné des justificatifs demandés à votre mairie, avant le 3 mai (le cachet de la poste faisant foi). Vous pouvez également mandater une personne de confiance pour qu'elle effectue votre inscription en mairie. Il faudra alors lui donner un document écrit et signé attestant que vous lui confiez ce pouvoir.

Dans tous les cas, on vous demandera de fournir un justificatif d'identité (une copie de votre carte nationale d'identité ou passeport) et un justificatif de votre lien avec la commune de vote (une facture d'électricité de moins de trois mois, par exemple). Si vous êtes citoyen d'un autre pays de l'Union européenne, vous devrez en outre remplir une déclaration sur l'honneur précisant votre situation électorale dans votre pays et attestant que vous voterez uniquement en France pour ce scrutin. Un modèle est disponible sur le site service-public.fr.

Et si je vis à l'étranger ?

Si vous vivez hors de France, vous pouvez voter par procuration ou en personne au bureau de vote ouvert au consulat. Il faut pour cela être inscrit au plus tard le 3 mai sur la liste électorale consulaire de votre pays d'accueil. Cette démarche peut s'effectuer en ligne, au consulat ou à l'ambassade.

Si vous habitez dans un Etat membre de l'Union, vous pouvez choisir de voter pour élire les représentants européens de votre pays d'accueil. Il faut alors vous inscrire sur les listes électorales locales. Dans ce cas, vous n'aurez pas le droit de voter pour élire les eurodéputés français, au nom de l'interdiction du double vote.

Je ne peux pas aller au bureau de vote le jour du scrutin, comment voter par procuration ?

Vous pouvez demander à un autre électeur de voter à votre place le jour J. Il devra se déplacer dans votre bureau de vote et ne peut détenir qu'une seule procuration. Cette démarche peut s'effectuer en ligne, en commissariat ou en gendarmerie. Dans tous les cas, il vaut mieux s'y prendre à l'avance, à cause des délais d'acheminement et de traitement en mairie.

Vous pouvez vous rendre dans un commissariat, une gendarmerie ou dans le tribunal judiciaire le plus proche de chez vous. Munissez-vous d'un justificatif d'identité, de votre numéro national d'électeur et de celui de l'électeur chargé de voter à votre place. Il est inscrit sur votre carte d'électeur et vous pouvez le retrouver en ligne via ce formulaire. On vous demandera aussi de renseigner les noms, prénoms et date de naissance de l'électeur mandaté.

Vous pouvez aussi faire faire votre demande de procuration sur le site maprocuration.gouv.fr, en fournissant les mêmes renseignements. Une fois le formulaire en ligne rempli, vous devrez vous rendre dans un commissariat ou une gendarmerie pour vérifier votre identité, sauf si vous utilisez le service France Identité, l'outil public de certification de l'identité numérique. Dans ce cas, vous recevrez un récépissé et vous n'aurez plus rien à faire, à part préciser votre consigne de vote à votre mandataire.