DIRECT. Elections européennes 2019 : le RN en tête devant LREM, la liste EELV en 3e position, LR sous la barre des 10%

Ce qu'il faut savoir

La fin de quatre jours de scrutin. Les élections européennes, organisées du jeudi 23 au dimanche 26 mai dans les 28 Etats membres de l'Union européenne, touchent à leur fin, dimanche soir. Plus de 400 millions d'électeurs étaient appelés aux urnes à travers le Vieux continent, afin d'élire les 751 eurodéputés qui siégeront pendant cinq ans au Parlement européen, à Bruxelles et Strasbourg.

En France, les bureaux de vote ont commencé à fermer dès 18 heures, et resteront ouverts jusqu'à 20 heures dans plusieurs grandes villes. Suivez l'ensemble des résultats, des analyses et des réactions lors de cette soirée électorale, en direct avec franceinfo.

Le détail de nos estimations. Le Rassemblement national arrive en tête avec 23,2%, selon notre estimation Ipsos/Sopra Steria pour France Télévisions, Radio France et France Médias Monde. La liste conduite par Jordan Bardella dépasse la liste La République en Marche-MoDem, emmenée par Nathalie Loiseau (21,9%). Europe Ecologie-Les Verts se classe en 3e position avec 12,8% des voix pour la liste de Yannick Jadot. Les Républicains ne passent pas le cap des 10% : la liste emmenée par François-Xavier Bellamy ne recueille que 8,3%. Suivent la France insoumise de Manon Aubry et la liste Parti socialiste / Place publique emmenée par Raphaël Glucksmann, toutes deux créditées de 6,7% des voix. Aucune autre liste ne dépasse la barre des 5% nécessaire pour envoyer des eurodéputés à Strasbourg. Nicolas Dupont-Aignan (3,6%) et Benoît Hamon (3,4%) franchiraient quand même les 3%, permettant d'être remboursé des frais de campagne.

Une participation en hausse. Les électeurs se sont déplacés davantage qu'il y a cinq ans. Et pas qu'un peu. Le taux de participation globale pour les élections européennes est en effet estimé à 51,3%, selon notre projection Ipsos/Sopra Steria. Un chiffre en nette hausse par rapport au précédent scrutin européen, en 2014 (42,43%). Il s'agit potentiellement de la participation la plus élevée aux européennes en France depuis 1994 (52,76%).

34 listes candidates en France. En France métropolitaine et dans les territoires d'outre-mer, 47,1 millions d'électeurs étaient appelés aux urnes dimanche. Ils avaient le choix entre 34 listes, pour un total de 2686 candidats – un record. Cette année marquait aussi la fin des huit circonscriptions régionales pour les élections européennes, en vigueur depuis vingt ans. Pour ces élections, il n'existait qu'une circonscription nationale, et ainsi une seule liste pour chaque formation politique candidate.

74 à 79 eurodéputés français. Chacune des listes françaises candidates compte 79 candidats, correspondant au nombre d'eurodéputés français qui siégeront au Parlement européen, une fois le Brexit entré en vigueur. Avec la sortie du Royaume-Uni, qui compte actuellement 71 députés, la France devrait gagner cinq places dans l'hémicycle de Strasbourg. La France, avec 74 eurodéputés à ce stade, est le deuxième pays comptant le plus d'élus au Parlement européen, après l'Allemagne (96 eurodéputés).