Élections européennes : vous avez jusqu'à dimanche pour vous inscrire sur les listes électorales

Pour pouvoir voter aux élections européennes du 26 mai prochain, il faut être inscrit sur les listes électorales. Si vous venez d'avoir 18 ans ou si vous avez déménagé récemment, ce n'est peut-être pas le cas.

L'ensemble des citoyens de l'Union européenne vont voter pour élire les députés du Parlement européen au mois de mai 2019. En France, ces élections européennes sont fixées au 26 mai prochain. Êtes-vous correctement inscrit sur les listes électorales de votre commune pour pouvoir voter ? Rien n'est moins sûr, si vous avez déménagé ou si vous avez fêté vos 18 ans ces derniers mois. L'inscription sur les listes électorales est possible jusqu'au dimanche 31 mars.

Vous avez eu 18 ans depuis juin 2017

Une fois passés 18 ans, chaque Français est inscrit d'office sur les listes électorales, à condition d'avoir effectué les démarches de recensement citoyen au moment de ses 16 ans. Si l'inscription n'a pas pu avoir lieu (recensement tardif ou déménagement après le recensement par exemple), il faut s'inscrire dans sa mairie, sur internet ou sur place. Pour pouvoir voter aux élections européennes du 26 mai 2019, vous avez jusqu'au 16 mai 2019 pour faire cette démarche.

En cas de doute, il est possible de vérifier sa situation ici.

Vous avez déménagé depuis juin 2017

Si vous avez changé de commune d'habitation depuis les dernières élections de juin 2017 (législatives), vous devez vous inscrire sur la liste électorale de votre nouvelle commune. Vous pouvez le faire en ligne, sur le site www.service-public.fr. Vous aurez besoin d'un justificatif de domicile et d'un justificatif d'identité.

Si vous avez déménagé dans la même commune, il faut informer la mairie de votre changement d'adresse, votre bureau de vote va peut-être changer.

Dans certains cas (notamment pour des raisons professionnelles particulières), la date limite pour l'inscription sur la liste électorale peut aller jusqu'au 16 mai.

Dans tous les cas, vous pouvez toujours voter par procuration, en confiant votre vote à un proche.

Vous êtes Français établi à l'étranger

Si vous vivez à l'étranger, vous avez le choix entre deux possibilités.

Vous voulez voter dans votre pays de résidence. Il faut pour cela être inscrit sur une liste consulaire. Vous pouvez le faire en ligne sur www.service-public.fr, ou vous rendre au consulat ou à l'ambassade la plus proche.

Vous voulez voter en France, dans votre ville d'origine. Les règles ont changé cette année. Vous pouvez vous inscrire dans la commune où est situé votre domicile, là où vous résidez au moins six mois par an, là où vous êtes assujetti aux impôts locaux depuis au moins deux ans, là où se situe depuis au moins deux ans la société soumise aux impôts locaux et dont vous êtes le gérant depuis au moins deux ans.

Si vous êtes inscrit au registre des Français établis hors de France, vous pouvez également vous inscrire sur la liste électorale de votre commune de naissance ou la commune de naissance d'un de vos ascendants, la commune de votre dernier domicile, la commune de votre dernière résidence, à la condition que celle-ci ait été d'au moins six mois, la commune où a été inscrit sur la liste électorale votre époux ou épouse ou l'un de vos parents (jusqu'au 4e degré).

Vous êtes citoyen européen établi en France

Un citoyen majeur de l'Union européenne qui réside en France a le droit de voter aux élections municipales et aux élections européennes.

Pour pouvoir voter, il faut être inscrit sur les listes électorales complémentaires de la commune de résidence en France. Il est possible de s'inscrire en ligne ou sur place, en mairie. Il vous faut une pièce d'identité et un justificatif de domicile. Le délai est toujours le même, il faut le faire avant le 31 mars.

Le citoyen européen qui choisit de voter en France pour les élections européennes sera radié des listes de son pays d'origine, on ne peut pas voter deux fois à deux endroits différents.