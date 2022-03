DIRECT. Présidentielle : Emmanuel Macron veut repousser l'âge de départ à la retraite à 65 ans, confirme Gabriel Attal

Ce qu'il faut savoir

Invité de la matinale de RTL, le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal a confirmé qu'un allongement progressif de l'âge de départ à la retraite à 65 ans sera bien inclus dans le programme du candidat Emmanuel Macron. L'information avait été révélée mercredi par Les Echos et franceinfo en avait obtenu la confirmation. Avec en plus une retraite minimum à 1 100 euros et la suppression de régimes spéciaux, "par exemple de la RATP ou d'EDF", cette réforme sera une réforme "de justice", a-t-il défendu. Suivez notre direct.

Des ralliements derrière Fabien Roussel. La Gauche républicaine et socialiste (GRS), les Radicaux de gauche (à ne pas confondre avec le Parti radical de gauche), le Mouvement républicain et citoyen et la Nouvelle gauche socialiste vont soutenir le candidat communiste Fabien Roussel à l'élection présidentielle, ont annoncé mercredi ces petits partis.

Une ex-ministre soutient Emmanuel Macron. La socialiste Juliette Méadel, ex-secrétaire d'Etat chargée de l'Aide aux victimes, votera pour Emmanuel Macron, comme en 2017. "Cinq ans après, je constate avec tristesse que la gauche n'a su ni rassembler, ni reconstruire, ni proposer un projet de société à la hauteur des attentes de nos concitoyens", a-t-elle justifié.

Anne Hidalgo essaie de rassembler. "Je dis au peuple de gauche, je suis cette gauche républicaine, européenne, cette gauche de responsabilité", a déclaré Anne Hidalgo, candidate PS à la présidentielle, sur France Inter. "Si vous voulez être utile à la reconstruction de la gauche, faites-vous plaisir et votez pour une femme de gauche", a-t-elle ajouté, malgré des intentions de vote au plus bas.