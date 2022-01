Hausse du taux du Livret A : "Malgré un faible rendement, les Français plébiscitent ce type de placement", explique un économiste

"Malgré un faible rendement les Français plébiscitent ce type de placement", a expliqué vendredi 14 janvier sur franceinfo Philippe Crevel, économiste, directeur du Cercle de l’Épargne, alors que le taux du Livret A va passer de 0,5 à 1% au 1er février.

franceinfo : Est-ce que le Livret A est un bon placement ?

Philippe Crevel : Ce n'est pas un placement avec un rendement élevé, ça n'a jamais été le cas. Ce n'est pas le cas actuellement puisque l'inflation reste supérieure au taux de rendement du Livret A, elle tourne à plus de 2%, cela veut dire qu'en rendement réel on est en négatif. Mais le Livret A c'est la garantie de capital, la liquidité, pouvoir en entrer et en sortir de l'argent à tout moment. Donc, malgré un faible rendement, les Français plébiscitent ce type de placement.

Est-ce le placement préféré des Français ?

C'est le placement le plus diffusé en France. Quatre Français sur cinq ont un Livret A. En termes d'encours ce n'est pas le premier, c'est l'assurance vie.

Qui se dirige vers ce placement ?

Ce ne sont pas exclusivement les Français modestes, ce sont tous les Français, essentiellement ceux qui peuvent épargner. Donc, on va retrouver les 40% des ménages les plus aisés qui vont constituer le cœur du Livret A. Ceux qui ont des revenus modestes ont en règle générale peu de capacité financière pour bénéficier du Livret A et il vaudrait mieux qu'ils souscrivent un Livret d'épargne populaire dont le rendement est de 2,2%.

Conseillez-vous de mettre son argent sur le Livret A ?

C'est un peu le passage obligé. C'est l'épargne de précaution. On a tous besoin d'avoir une épargne de précaution pour faire face aux aléas au niveau professionnel, de sa maison ou de sa voiture. Je déconseille de mettre tout son argent disponible sur un Livret A compte tenu de son rendement. Ce qu'on a en plus il faut essayer de diversifier en allant sur un plan d'épargne en actions, sur une assurance vie ou ouvrir un plan d'épargne retraite.