Voitures reconditionnées : un prix plus élevé que la version d'occasion

Les voitures reconditionnées permettent un achat plus écologique, mais pas forcément plus économique. Ces voitures coûtent plus cher que les véhicules d’occasions.

Les annonces de voitures reconditionnées peuvent être mises en ligne pour être vendues sur Internet ou même dans les concessions. "On passe plus d'une trentaine de véhicules par jour pour les mettre en lumière et permettre de les rendre plus belles", explique un photographe. Au nord de Paris, dans l’Oise, des centaines de véhicules d’occasions sont envoyées par les concessionnaires pour les remettre entièrement à neuf. Tout est contrôlé dans les moindres détails. "On est les docteurs des voitures. Les petits bobos se soignent très vite", explique un technicien. Moteur, carrosserie, peinture, petits défauts : tout est remis en état.

Une différence de prix

Comparé à une voiture d'occasion classique dont la garantie varie de six mois à un an en moyenne, le modèle reconditionné lui bénéficie d'une garantie plus longue, jusqu'à quatre ans. Avec un kilométrage illimité, 120 points de contrôle et de remise à neuf des pièces défectueuses. Une différence qui permet de vendre plus cher.