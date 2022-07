Des trottinettes électriques pour nettoyer les rues de Sedan

C'est une grande fierté pour Sedan dans les Ardennes. La ville est la première en région Champagne-Ardenne à doter ses agents de nettoyage de deux trottinettes électriques à cinq roues, équipées d'un siège . Une démarche environnementale qui favorise également le confort des agents.

Deux trottinettes pour faciliter le travail

Avec leur siège, leurs clignotants et panneau réfléchissant, leur conteneur et accroche-balais, ces nouveaux véhicules ont tout pour plaire. Dorénavant, c'est au guidon d'une de ces trottinettes électriques spécialement équipées que les agents de nettoyage vont remplir leur mission avec à la clé, un gain de temps et d'efforts. Jusqu'à présent les employés municipaux pouvaient ebn effet parcourir à pied jusqu'à 12 kilomètres de rues sedanaises, souvent en pente montante. Autre avantages de ces engins électriques : désormais, le tri sélectif sera possible.

Une meilleure valorisation des déchets

Car jusqu'à présent, les déchets ramassés sur la voie publique n'étaient pas triés à Sedan. Désormais, les agents pourront le faire grâce au conteneur à double flux fixé sur leurs trottinettes. "Dans le sac jaune translucide, les matières valorisables, dans celui complètement translucide, les matières non valorisables", explique Sébastien Bluez, attaché d'exploitation chez Suez, entreprise chargée de la propreté urbaine à Sedan. Une opération largement positive pour la ville : sur les 500 tonnes de déchets ramassés chaque année, soixante tonnes pourront être recyclées.

Et Sedan va plus loin dans sa démarche écologique : la municipalité vient d'acquérir un petit camion et des débroussailleuses électriques. De quoi rendre la ville vraiment plus propre.