Canicule : Vinci Autoroutes renforce la vigilance, avec distribution de bouteilles d'eau et mobilisation de tous les salariés

Alors que 79 départements sont en alerte orange à la canicule, Vinci Autoroutes renforce la vigilance sur son réseau routier pour assurer la sécurité des automobilistes, en ce week-end de fort trafic.

Un point d'eau tous les 15 km

"Tous les 2 000 salariés de Vinci autoroutes sont mobilisés, explique sur franceinfo Pascal Aubert, directeur d'exploitation sécurité trafic chez Vinci Autoroutes. Ils travaillent pour la viabilité, pour la sécurité. On a renforcé les équipes au niveau des patrouilles, des dépanneurs, des PC sécurité. C'est un week-end particulier avec un épisode caniculaire et un trafic très important." "Il faut rappeler que l'on a des aires tous les 15 km, où il y a un point d'eau potable. On a organisé hier des distributions d'eau au niveau des parkings et des barrières de péage, et le dispositif est reconduit cet après-midi. Plusieurs dizaines de bouteilles d'eau ont été distribuées sur l'ensemble du réseau Vinci Autoroutes."

Ce dispositif de distribution d'eau aura lieu sur les parkings des principales barrières de péage sur les axes les plus fréquentés, jusqu'en fin d'après-midi, indique un communiqué de Vinci Autoroutes. "Les installations commerciales, nos partenaires, ont renforcé leur approvisionnement en bouteilles d'eau", précise Pascal Aubert.

On a des partenariats avec la Croix-Rouge et les associations départementales de protection civile, qui nous permettent, en cas de blocage durable de la circulation, d'engager des moyens pour faire de la distribution.Pascal Aubertà franceinfo

2 800 caméras et plus de 270 stations météo sont également installées, détaille le communiqué. Elles permettent à Vinci Autoroutes "de surveiller l’autoroute en temps réel, d’anticiper l’évolution de la situation météorologique, de recueillir et diffuser les informations utiles, et de coordonner les interventions sur le terrain".