Vidéo SNCF Connect : les problèmes seront réglés "fin mars", assure Jean-Pierre Farandou, le PDG de la SNCF

"On travaille ! explique le PDG de la SNCF à propos des nombreux bugs de fonctionnement de la nouvelle appli SNCF Connect. On a, en gros, 150 modifications à apporter (…) On en a fait une cinquantaine déjà. Il nous reste une centaine d’améliorations à faire. Je pense que ce sera terminé fin mars." Jean-Pierre Farandou remercie les voyageurs qui signalent ces dysfonctionnements et concède : "Peut-être qu’on est allés un peu vite…"

"L’application fonctionne, assure-t-il cependant : N’oublions pas qu’on a 300 000 ventes par jour qui se font sur l’application". "Ça va marcher et je suis convaincu que nos clients seront satisfaits de cette application dans les quelques semaines qui viennent."

" Nous serons à l’équilibre fin 2022"

Après deux ans de pandémie, la SNCF publie des résultats financiers en hausse. En 2021, le groupe a enregistré près de 35 milliards de chiffre d’affaires et une perte réduite : -185 millions d’euros de résultat net récurrent.

Geodis, sa filiale de logistique et de transport de marchandises, est en forte progression : "Les Français doivent être satisfaits de savoir qu’il y a un grand logisticien en France, qui est contrôlé par la SNCF, qui appartient aux Français et à la puissance publique. C’est très important pour la souveraineté industrielle de notre pays d’avoir un logisticien public, à travers la SNCF."

"Quand Geodis a reçu un coup de téléphone en 2020 pour aller chercher des masques en Chine, on l’a fait, et une semaine après les masques étaient en France." Jean-Pierre Farandou, PDG de la SNCF à franceinfo

Le groupe, dans son ensemble, se rapproche de l’équilibre financier : "On y était presque l’année dernière (…) Dès que les restrictions s’allègent, les gens reviennent massivement dans les trains. Les résultats sont encourageants, estime Jean-Pierre Farandou, qui ajoute : Nous serons à l’équilibre fin 2022."

Pas d'augmentation de tarifs en 2022

"Un des vecteurs de notre rebond, poursuit-il, c’est notre nouvelle tarification commerciale, notamment la carte Avantage qui est un vrai succès. On a vendu plus de trois millions de cartes. La carte Avantage nous ramène énormément de clientèle." "Cette année, on ne va pas augmenter les tarifs, assure le PDG de la SNCF. Depuis 2015, les tarifs de base n’ont pas augmenté à la SNCF. On veut qu’il y ait plus de monde dans les train. Prenez le train, c’est la bonne manière de protéger la planète !"

La SNCF est de plus en plus confrontée à la concurrence, notamment sur la ligne historique Paris-Lyon, opérée aujourd’hui par Trenitalia. "On a accueilli nos collègues et concurrents italiens et je pense qu’ils circulent dans de bonnes conditions." Mais "il faudra faire attention à ce que la concurrence n’écrème pas les lignes les plus rentables de la SNCF (…) Il ne faudrait pas se faire attaquer sur les lignes les plus rentables et qu’on nous laisse les lignes plus difficiles."