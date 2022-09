Transports : le plan de sobriété énergétique mis en place par la SNCF

Dans le cadre du plan de sobriété, la chasse au gaspillage est lancée dans de nombreux domaines, comme l'eau et l’énergie. Le gouvernement demande aux entreprises de transport de réduire de 10 % leur consommation. Olivier Poncelet était sur le plateau du 12/13 lundi 5 septembre pour évoquer le cas de la SNCF, l’entreprise la plus gourmande en énergie.

L’heure est à la chasse au gaspillage dans les collectivités et les entreprises. C’est le cas à la SNCF, qui consomme le plus d’électricité avec ses 15 000 trains en circulation chaque jour. Sa facture tourne donc autour des 400 millions d’euros par an, ce qui représente presque 2 % de la consommation totale d’électricité de notre pays. C’est plus que la consommation de Paris et de Marseille réunis. "Comme toute société, elle prévoit de baisser un peu son chauffage et l’éclairage, pas forcément dans les trains, mais dans ses bureaux et ses locaux en général", rapporte Olivier Poncelet, sur le plateau du 12/13, lundi 5 septembre.

Le train plutôt que la voiture ou l’avion

Il y a aussi l’éco-conduite. "Grâce à un logiciel qui leur dit quand accélérer et comment, les conducteurs peuvent adapter au mieux la vitesse de leur train sans rallonger le temps de parcours. Si vous prenez le TGV, vous le ressentez parfois : on a l’impression que les moteurs sont coupés tandis que le train continue sur sa lancée grâce à sa seule inertie. Avec l’éco-conduite, on peut économiser jusqu’à 10 % de la consommation d’électricité d’une ligne TGV", poursuit le journaliste. La SNCF exclut cependant de faire rouler ses trains plus lentement ni de supprimer des trains, car l’idée est d’encourager ce mode de transport plutôt que la voiture ou l’avion.